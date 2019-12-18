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Emre Altuğ 20’nci yıl konserinde Çağla Şıkel ve çocuklarının gözlerine bakarak söyledi

Emre Altuğ, sanat hayatının 20'nci yılını özel bir konserle kutladı. Konserde birçok ünlü isim Altuğ'u yalnız bırakmazken Çağla Şıkel ve çocuklar Uzay ve Kuzey konseri en ön sıradan izledi. Konser sırasında bir ara çocukları ve Çağla Şıkel'in olduğu bölüme giden Emre Altuğ, şarkısını onların gözlerine bakarak söyledi.

Giriş Tarihi: 18.12.2019 11:20 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 11:41
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Emre Altuğ 20’nci yıl konserinde Çağla Şıkel ve çocuklarının gözlerine bakarak söyledi

İlk albümü "İbret-i Alem"i piyasaya çıkarmasının ardından müzik kariyerinde 20 yılı geride bırakan Emre Altuğ, önceki akşam TİM Show Center'da sahneye çıktı.

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Emre Altuğ 20’nci yıl konserinde Çağla Şıkel ve çocuklarının gözlerine bakarak söyledi

Konser öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, "Geçip giden yıllar bana çok önemli şeyler öğretti. Bu gece her şeyden öte geçip giden yirmi yılı paylaşacağımız, anıları yad edeceğimiz bir gece" dedi.

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Emre Altuğ 20’nci yıl konserinde Çağla Şıkel ve çocuklarının gözlerine bakarak söyledi

Bir muhabirin "40. yıl için bir planınız var mı?" sorusuna "40. yıla Allah kerim" esprisi ile yanıt verdi. Ardından sahneye çıkan ünlü şarkıcıyı izleyenler arasında eski eşi Çağla Şıkel ve çocukları Uzay ve Kuzey'in yanı sıra Haldun Dormen, Göksel Kortay, Hülya Koçyiğit, Alper Kul-Aylin Kontante, Ömür Gedik, Nasuh-Mine Mahruki, Aykut Gürel-Senem Çapa ve Gülbin Cavuşoğlu gibi ünlü isimler izledi.

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Emre Altuğ 20’nci yıl konserinde Çağla Şıkel ve çocuklarının gözlerine bakarak söyledi

Emre Altuğ konserin ilk bölümünde "Feryat", "Yani", "Su Gibisin", "Kapış Kapış"ın yanı sıra "Düşen Bir Yaprak Görürsen" ve "Aşkım Bahardı" eserlerini söyledi. Bir ara çocukları Uzay ve Kuzey'in yanına giden Emre Altuğ, Cem Karaca ile özdeşleşen "Bu Son Olsun" şarkısını çocuklarının gözlerinin içine bakarak söyledi.

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Emre Altuğ 20’nci yıl konserinde Çağla Şıkel ve çocuklarının gözlerine bakarak söyledi

Konserin ikinci bölümünde Emre Altuğ, Frank Sinatra'nın "My Way" parçasını okul arkadaşı ünlü müzisyen Efe Kışlalı ile birlikte seslendirerek konserin düetler bölümünün açılışını yaptı. Efe Kışlalı'nın ardından sahneye gelen Levent Yüksel ile "Yas"ı söyledi.