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Emre Altuğ 20’nci yıl konserinde Çağla Şıkel ve çocuklarının gözlerine bakarak söyledi
Emre Altuğ, sanat hayatının 20'nci yılını özel bir konserle kutladı. Konserde birçok ünlü isim Altuğ'u yalnız bırakmazken Çağla Şıkel ve çocuklar Uzay ve Kuzey konseri en ön sıradan izledi. Konser sırasında bir ara çocukları ve Çağla Şıkel'in olduğu bölüme giden Emre Altuğ, şarkısını onların gözlerine bakarak söyledi.
Giriş Tarihi: 18.12.2019 11:20 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 11:41
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