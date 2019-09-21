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Emir Uyar’dan Adriana Lima'ya 485 bin TL’lik hediye

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, Metin Hara ile ilişkisini bitirmesinin ardından gönlünü Emir Uyar'a kaptırmıştı. Sosyetik iş adamından Lima'ya büyük bir jest geldi. Londra'da bir sergiye katılan Uyar Brezilyalı model için kalp şeklinde bir tablo satın aldı. Uyar'ın Lima'ya armağanı olan tablonun fiyatı ise tam 85 bin dolar yani 485 bin TL olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 21.09.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 10:35
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Emir Uyar’dan Adriana Lima'ya 485 bin TL’lik hediye

Yazar Metin Hara'dan ayrılıp gönlünü yaz başında Emir Uyar'a kaptıran Adriana Lima, önceki gün Türk sevgilisiyle ilk resmi davetine katıldı.

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Emir Uyar’dan Adriana Lima'ya 485 bin TL’lik hediye

38 yaşındaki Brezilyalı model, sosyetik işadamıyla Londra'da ki bir sergi açılışındaydı. İngiliz basınına Emir Uyar'la poz veren Adriana Lima, özel hayatıyla ilgili "Gördüğünüz gibi çok mutluyum" demekle yetindi.

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Emir Uyar’dan Adriana Lima'ya 485 bin TL’lik hediye

SANAT AŞIKLARI...

Venedik'teki San Clemente Palace Kempinski'nin sahibi olan Emir Uyar da bonkörlüğünü yine konuşturdu. Türk işadamı, dünyaca ünlü İngiliz sanatçı Damien Hirst'in 85 bin dolarlık (yaklaşık 485 bin TL) tablosunu satın aldı.

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Emir Uyar’dan Adriana Lima'ya 485 bin TL’lik hediye

Emir Uyar, kalp şeklindeki bu eseri de güzel sevgilisine hediye edip Adriana Lima'nın kalbini bir kez daha çaldı.

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Emir Uyar’dan Adriana Lima'ya 485 bin TL’lik hediye

Adriana Lima ile Türk işadamı Emir Uyar'ın Londra'daki bir davette verdiği bu poz, İngiliz ve ABD medyasında da geniş yer buldu.