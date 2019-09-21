Emir Uyar’dan Adriana Lima'ya 485 bin TL’lik hediye

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, Metin Hara ile ilişkisini bitirmesinin ardından gönlünü Emir Uyar'a kaptırmıştı. Sosyetik iş adamından Lima'ya büyük bir jest geldi. Londra'da bir sergiye katılan Uyar Brezilyalı model için kalp şeklinde bir tablo satın aldı. Uyar'ın Lima'ya armağanı olan tablonun fiyatı ise tam 85 bin dolar yani 485 bin TL olduğu öğrenildi.