Çocuklar Duymasın'ın Emine'sinin bilinmeyen hikâyesi! Melek Şahin yıllardır ekranlardan uzakta

Bir dönem Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Emine karakteriyle hafızalara kazınan Melek Şahin, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen oyuncunun canlandırdığı Emine karakterinin, aslında Çocuklar Duymasın'dan önce başka bir dizide izleyiciyle buluştuğu detayı yeniden dikkat çekti.

İlk olarak 2002 yılında ekrana gelen Çocuklar Duymasın, birçok unutulmaz karakteri ve hafızalara kazınan replikleriyle Türk televizyon tarihine damga vurdu. Dokuz sezon boyunca izleyiciyle buluşan dizide, Çaycı Hüseyin'in eşi ve evin yardımcısı Emine karakterine oyuncu Melek Şahin hayat verdi.

SON HALİYLE GÜNDEME GELİYORDU Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren 55 yaşındaki Melek Şahin, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Özellikle yıllar içindeki değişimi ve genç görünümüyle dikkat çeken oyuncu, takipçilerinden övgü dolu yorumlar alıyor. Şahin'in canlandırdığı Emine karakterinin bilinmeyen hikâyesi ise yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

"KOCAMAN BİR AİLE VAR, ONUN ADI ÇOCUKLAR DUYMASIN" Melek Şahin, 2021 yılında Hürriyet'e verdiği röportajda Çocuklar Duymasın ekibiyle bağlarının hiç kopmadığını anlatarak şu ifadeleri kullanmıştı: "18 yıl, az bir zaman değil. Bu 18 yılda 'Çocuklar Duymasın' farklı kanallarda iki ya da dört sezon olmak üzere başladı ve bitti. Her başladığında farklı heyecan yaşadık. Her bitişinde de üzüldük. Kimimiz tiyatro yaptı, kimimiz dinlendi, ara verdi. Biz 18 yıl projeye yeni dâhil olanlarla birlikte hiç kopmadık, tabii ki görüşüyoruz. Uygun zaman dilimlerinde bir araya da geliyoruz. Kocaman bir aile var, onun da adı Çocuklar Duymasın."

EMİNE KARAKTERİ İLK KEZ BAŞKA BİR DİZİDE ORTAYA ÇIKTI Melek Şahin, bir başka röportajında ise Emine karakteriyle ilgili pek bilinmeyen bir detayı paylaşmıştı. Oyuncu, o dönem eşi olan Necmi Yapıcı ile birlikte rol aldığı "Ayrılsak da Beraberiz" dizisinde Emine karakterini ilk kez canlandırdığını açıklamıştı.

HERKES ONU EMİNE OLARAK TANIDI Şahin, karakterin ortaya çıkış hikâyesini şu sözlerle anlatmıştı: "Bazı skeçleri Birol Güven yazıyordu. 'Ayrılsak da Beraberiz' dizisinde Necmi'ye 'Feridun Bitir' karakteri yazıldı. Birol, 'Sana da bir rol yazalım, ne yazalım' diye düşünürken 'Emine' karakterini yarattı."