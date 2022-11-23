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Haberler Galeri Emine Ün ve Emre Kınay’ın kızları Duru 18 oldu! Emine Ün paylaştı, Duru güzelliğiyle mest etti! ‘Aynı annesi’

Emine Ün ve Emre Kınay’ın kızları Duru 18 oldu! Emine Ün paylaştı, Duru güzelliğiyle mest etti! ‘Aynı annesi’

İbrahim Erkal ile rol aldığı "Canısı" filmiyle hafızalarda yer edinen Emine Ün ve oyuncu Emre Kınay'ın kızları Duru Kınay, 18'inci yaşına girdi. Duru'nun doğum günüyle ilgili Emine Ün ve Emre Kınay'dan kutlama paylaşımları geldi. Emine Ün'ün kızıyla paylaşımına ünlü isimlerden de yorum ve beğeni yağdı. Öte yandan Duru'nun annesiyle benzerliği de şoke etti. İşte görünce 'aynı annesi' demeden edemeyeceğiniz Emine Ün'ün kızı Duru…

Giriş Tarihi: 23.11.2022 13:25
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Emine Ün ve Emre Kınay’ın kızları Duru 18 oldu! Emine Ün paylaştı, Duru güzelliğiyle mest etti! ‘Aynı annesi’

Ünlü oyuncu Emine Ün'ün, kendisi gibi oyuncu olan eski kocası Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru, kocaman oldu.

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Emine Ün ve Emre Kınay’ın kızları Duru 18 oldu! Emine Ün paylaştı, Duru güzelliğiyle mest etti! ‘Aynı annesi’

İbrahim Erkal ile oynadığı "Canısı" filmi ile şöhrete kavuşan ünlü oyuncu Emine Ün, son olarak Instagram hesabından kızı Duru'nun 18. yaş gününü kutladı.

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Emine Ün ve Emre Kınay’ın kızları Duru 18 oldu! Emine Ün paylaştı, Duru güzelliğiyle mest etti! ‘Aynı annesi’

Emine Ün'ün kızı Duru ile karelerine ünlü isimlerden de beğeni ve yorum yağdı.

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Emine Ün ve Emre Kınay’ın kızları Duru 18 oldu! Emine Ün paylaştı, Duru güzelliğiyle mest etti! ‘Aynı annesi’

Anne kızın benzerliğini görenler şaştı kaldı.

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Emine Ün ve Emre Kınay’ın kızları Duru 18 oldu! Emine Ün paylaştı, Duru güzelliğiyle mest etti! ‘Aynı annesi’

ANNESİNİN KOPYASI OLDU

Güzel oyuncu kızının doğum gününü kutladığı paylaşımına şu notu düştü:

"Benim çiçeğimm, hayatımın anlamı, iyikim…

Varlığına şükrettiğim

Benim güzel kızım seni çok seviyorum

Kalbinden geçen en güzel dileklerinin gerçek olduğu harika yaşların olsun…

Hep sağlıkla hep neşeli bir ömür diliyorum.

İyiki doğdun."