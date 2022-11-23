Emine Ün ve Emre Kınay’ın kızları Duru 18 oldu! Emine Ün paylaştı, Duru güzelliğiyle mest etti! ‘Aynı annesi’

İbrahim Erkal ile rol aldığı "Canısı" filmiyle hafızalarda yer edinen Emine Ün ve oyuncu Emre Kınay'ın kızları Duru Kınay, 18'inci yaşına girdi. Duru'nun doğum günüyle ilgili Emine Ün ve Emre Kınay'dan kutlama paylaşımları geldi. Emine Ün'ün kızıyla paylaşımına ünlü isimlerden de yorum ve beğeni yağdı. Öte yandan Duru'nun annesiyle benzerliği de şoke etti. İşte görünce 'aynı annesi' demeden edemeyeceğiniz Emine Ün'ün kızı Duru…