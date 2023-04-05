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Emine Ün sıfır makyaj halini paylaştı! Doğal güzelliğiyle hayran bıraktı

Emine Ün duru güzelliğiyle hayran bıraktı! Bir dönemin en popüler isimlerinden olan Ün, şimdilerde reklam filmleri ile ekranda boy gösteriyor. Sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanan ünlü isim, son olarak sıfır makyaj halini takipçileriyle paylaştı. Doğal güzelliğiyle hayran bırakan Emine Ün makyajsız haline beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 05.04.2023 16:01 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 16:01
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Emine Ün sıfır makyaj halini paylaştı! Doğal güzelliğiyle hayran bıraktı

Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emine Ün sıfır makyaj halini paylaştı! Doğal güzelliğiyle hayran bıraktı

Şimdiler reklam filmleri ile ekranlarda boy gösteren Emine Ün sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeyi başardı.

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Emine Ün sıfır makyaj halini paylaştı! Doğal güzelliğiyle hayran bıraktı

Yıllar içinde güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Ün sıfır makyajlı haliyle de takipçilerinden tam puan aldı.

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Emine Ün sıfır makyaj halini paylaştı! Doğal güzelliğiyle hayran bıraktı

Doğal güzelliğiyle hayran bırakan Emine Ün makyajsız hali ile adeta meslektaşlarına 'hodri meydan' dedi.

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Emine Ün sıfır makyaj halini paylaştı! Doğal güzelliğiyle hayran bıraktı

İşte Emine Ün'ün makyajsız hali…