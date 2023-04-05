Emine Ün sıfır makyaj halini paylaştı! Doğal güzelliğiyle hayran bıraktı

Emine Ün duru güzelliğiyle hayran bıraktı! Bir dönemin en popüler isimlerinden olan Ün, şimdilerde reklam filmleri ile ekranda boy gösteriyor. Sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanan ünlü isim, son olarak sıfır makyaj halini takipçileriyle paylaştı. Doğal güzelliğiyle hayran bırakan Emine Ün makyajsız haline beğeni yağdı.