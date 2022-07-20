20 Temmuz 2022, Çarşamba
Emel Sayın gençlik fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! "Bir zamanlar photoshopa gerek yoktu"
Efsane şarkıcı Emel Sayın, sosyal medya hesabından gençlik fotoğrafını paylaştı. Paylaşımıyla takipçilerini gençlik yıllarına götüren şarkıcı "Off off bir zamanlar photoshopa hiç gerek yoktu" notunu düştü. Güzelliğiyle hayran bırakan Sayın'ın paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.
Giriş Tarihi: 20.07.2022 13:02 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022 13:02
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