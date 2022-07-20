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Emel Sayın gençlik fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! "Bir zamanlar photoshopa gerek yoktu"

Efsane şarkıcı Emel Sayın, sosyal medya hesabından gençlik fotoğrafını paylaştı. Paylaşımıyla takipçilerini gençlik yıllarına götüren şarkıcı "Off off bir zamanlar photoshopa hiç gerek yoktu" notunu düştü. Güzelliğiyle hayran bırakan Sayın'ın paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 20.07.2022 13:02 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022 13:02
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Emel Sayın gençlik fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! Bir zamanlar photoshopa gerek yoktu

76 yaşındaki sanatçı Emel Sayın, takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Son dönemde sosyal medya hesabını daha aktif kullanan Sayın, gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını yayınladı.

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Emel Sayın gençlik fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! Bir zamanlar photoshopa gerek yoktu

Ünlü şarkıcı paylaştığı kareye, "Off off bir zamanlar photoshopa hiç gerek yoktu" notunu düştü. Sayın'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

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Emel Sayın gençlik fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! Bir zamanlar photoshopa gerek yoktu

Nilgün Belgün, "Emelim sen hep çok güzelsin. Senin photoshopa ihtiyacın yok. İyi kalpli çok tatlı bir kadınsın ve benim en sevdiğim arkadaşımsın." dedi.

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Emel Sayın gençlik fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! Bir zamanlar photoshopa gerek yoktu

Melek Baykal ise, "Emelim Emeliiiim ama bu güzellik başka bir şeydi. Ne photoshopu, tüm zamanların güzelisin." yorumunu yaptı.

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Emel Sayın gençlik fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! Bir zamanlar photoshopa gerek yoktu

İşte Emel Sayın'ın o fotoğrafı ve ünlü isimlerin yıllar içindeki şaşırtan değişimi...