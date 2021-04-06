06 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Elite hayranları için şok hamle... Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Elite yeni bölüm fragmanı...

Elite hayranları için şok hamle... Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Elite yeni bölüm fragmanı...

Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son dönemin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Elite'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. Dizinin yapımcısı Netflix, Elite 4. sezona ilişkin bir açıklama yaptı mı sorusunun yanıtı yakından takip ediliyor. İspanyolların başarılı yapımları arasında bulunan Elite'in ne zaman ekranlara geleceği merak ediliyor. İşte, Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Elite yeni bölüm fragmanı...

Giriş Tarihi: 06.04.2021 23:20 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 23:20
  • 1
  • 8
Elite hayranları için şok hamle... Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Elite yeni bölüm fragmanı...

Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Elite yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Netflix'in her sezonu ayrı bir merakla takip edilen fenomen dizisi Elite'in 4. sezonu için heyecan dorukta. İspanyolların dünyaya sunduğu başarılı yapımları arasında yer alan Elite'nin yeni sezon tarihi için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Elite yeni bölüm fragmanı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Elite hayranları için şok hamle... Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Elite yeni bölüm fragmanı...

ELITE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Itzan Escamilla: Samuel Samu García Domínguez

Miguel Bernardeau: Guzmán Nunier Osuna

Álvaro Rico: Polo Benavent

Arón Piper: Ander Muñoz

  • 3
  • 8
Elite hayranları için şok hamle... Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Elite yeni bölüm fragmanı...

Mina El Hammani: Nadia Shana

Omar Ayuso: Omar Shana

Ester Expósito: Carla Rosón Caleruega

Danna Paola: Lucrecia 'Lu' Montesinos Hendrich

  • 4
  • 8
Elite hayranları için şok hamle... Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Elite yeni bölüm fragmanı...

Jorge Lopez: Valerio Montesinos

Claudia Salas: Rebeka 'Rebe' de Bormujo Ávalos

Georgina Amorós: Cayetana Grajera Pando

Sergio Momo: Yeray

Leïti Sène: Malick

Jaime Lorente: Fernando Nano García Domínguez

  • 5
  • 8
Elite hayranları için şok hamle... Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Elite yeni bölüm fragmanı...

Dizide Samuel, Nadia ve Christian Madrid, Las Encinas'taki prestijli özel liseye gitmek için burs alıyor. Ancak okullu kızlardan biri öldürüldü ve katilin öğrenciler arasında olduğundan şüpheleniliyor.

Bu sırada yeni gelenler aşağılanma ve zorbalıkla karşı karşıya kalır.