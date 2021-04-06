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06 Nisan 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Elite hayranları için şok hamle... Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Elite yeni bölüm fragmanı... Elite hayranları için şok hamle... Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Elite yeni bölüm fragmanı...
Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son dönemin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Elite'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. Dizinin yapımcısı Netflix, Elite 4. sezona ilişkin bir açıklama yaptı mı sorusunun yanıtı yakından takip ediliyor. İspanyolların başarılı yapımları arasında bulunan Elite'in ne zaman ekranlara geleceği merak ediliyor. İşte, Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Elite yeni bölüm fragmanı...
Giriş Tarihi: 06.04.2021 23:20 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 23:20
Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Elite yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Netflix'in her sezonu ayrı bir merakla takip edilen fenomen dizisi Elite'in 4. sezonu için heyecan dorukta. İspanyolların dünyaya sunduğu başarılı yapımları arasında yer alan Elite'nin yeni sezon tarihi için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Elite yeni bölüm fragmanı...
GALERİ DEVAM EDİYOR ELITE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Itzan Escamilla: Samuel Samu García Domínguez
Miguel Bernardeau: Guzmán Nunier Osuna
Álvaro Rico: Polo Benavent
Arón Piper: Ander Muñoz
Mina El Hammani: Nadia Shana
Omar Ayuso: Omar Shana
Ester Expósito: Carla Rosón Caleruega
Danna Paola: Lucrecia 'Lu' Montesinos Hendrich
Jorge Lopez: Valerio Montesinos
Claudia Salas: Rebeka 'Rebe' de Bormujo Ávalos
Georgina Amorós: Cayetana Grajera Pando
Sergio Momo: Yeray
Leïti Sène: Malick
Jaime Lorente: Fernando Nano García Domínguez
Dizide Samuel, Nadia ve Christian Madrid, Las Encinas'taki prestijli özel liseye gitmek için burs alıyor. Ancak okullu kızlardan biri öldürüldü ve katilin öğrenciler arasında olduğundan şüpheleniliyor.
Bu sırada yeni gelenler aşağılanma ve zorbalıkla karşı karşıya kalır.