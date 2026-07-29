Eleştirilerin hedefindeydi! Begüm Öner'den ikinci çocuk itirafı

İlk kez anne olan oyuncu Begüm Öner, annelik sürecine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kızları Kayra'nın yüzünü sosyal medyada göstermeme kararını anlatan Öner, bu nedenle eleştirildiklerini söylerken, ikinci çocuk planları hakkında da konuştu.

13 yıldır evli olan Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy çifti, şubat ayında dünyaya gelen kızları Kayra ile ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Öner, katıldığı programda hem annelik deneyimini hem de aile hayatına ilişkin merak edilenleri anlattı. Şubat ayında dünyaya gelen kızları Kayra ile yeni bir döneme adım atan oyuncu, anne olmanın hayatını olumlu yönde değiştirdiğini söyledi.

"ANNELİK BANA İYİ GELDİ" "Çok güzel bir dönemimdeyim. Anne olmak bana çok iyi geldi. Hayatımız olumlu anlamda değişti" diyen Begüm Öner, annelikle birlikte kaygılarının da arttığını dile getirdi. Kendini evhamlı biri olarak tanımlayan oyuncu, bu süreçte daha hassas hissettiğini ifade etti.

BEBEĞİNİN YÜZÜNÜ GÖSTERMEDİ DİYE LİNÇLENDİ Öner, kızları Kayra'nın bakımını eşi Ceyhun Fersoy ile birlikte üstlendiklerini belirterek, sosyal medyada çocuklarının yüzünü göstermeme kararına da açıklık getirdi. Bu tercihleri nedeniyle eleştirildiklerini söyleyen oyuncu, "Bu yüzden linçleniyoruz ama daha çok küçük. Belki birkaç ay sonra fikrimiz değişir" dedi.

"KULİSLERDE BÜYÜYECEK" Kızlarının sanatın içinde büyüyeceğini de anlatan Begüm Öner, "Kayra sahne tozunu mutlaka yutacak. Kulislerde büyüyecek" sözleriyle tiyatro ve set ortamının çocuklarının hayatının bir parçası olacağını belirtti.