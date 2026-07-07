Elçin Zehra İrem Cihangir'de erkek arkadaşıyla görüntülendi

atv'nin sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul"da Naz karakterine hayat veren Elçin Zehra İrem, önceki akşam Cihangir'de erkek arkadaşıyla görüntülendi. Flaşların patlamasıyla kısa süreli şaşkınlık yaşayan genç oyuncu, diziye gelen tepkilerden ve yaz planlarından bahsetti.

"Altı Üstü İstanbul"un genç oyuncularından Elçin Zehra İrem, önceki akşam Cihangir sokaklarında erkek arkadaşıyla objektiflere yansıdı. Doğan Savaş'ın haberine göre; sevimli dostunu gezintiye çıkaran İrem, flaşların patlamasıyla kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Muhabirleri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemeyen başarılı oyuncu, ardından gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

"DİZİYE TEPKİLER ÇOK GÜZEL" Yoğun set temposunun devam ettiğini belirten Elçin Zehra İrem, "Dizi ve set devam ediyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Diziye tepkiler çok güzel" ifadelerini kullandı.

"Altı Üstü İstanbul"da Naz karakteriyle izleyici karşısına çıkan genç oyuncu, projede yer almaktan duyduğu mutluluğu da dile getirdi. "BU YAZ TATİL YOK, İŞ VAR" Yaz aylarını tamamen çalışmaya ayırdığını söyleyen İrem, "Bu yaz işime odaklandım. Çok güzel başlayan, muhteşem bir projedeyim. Bu yaz tatil yok. İş var" dedi.

"ALTI ÜSTÜ İSTANBUL"A YOĞUN İLGİ İstanbul'un bambaşka hayatlarını aynı çatı altında buluşturan senaryosuyla dikkat çeken dizi, her bölümünde çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Şehrin kaotik ve bir o kadar da büyüleyici atmosferini ekranlara başarıyla yansıtan yapım, güçlü oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiriyor.