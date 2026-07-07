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Elçin Zehra İrem Cihangir'de erkek arkadaşıyla görüntülendi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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atv'nin sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul"da Naz karakterine hayat veren Elçin Zehra İrem, önceki akşam Cihangir'de erkek arkadaşıyla görüntülendi. Flaşların patlamasıyla kısa süreli şaşkınlık yaşayan genç oyuncu, diziye gelen tepkilerden ve yaz planlarından bahsetti.

Elçin Zehra İrem Cihangir'de erkek arkadaşıyla görüntülendi 1

"Altı Üstü İstanbul"un genç oyuncularından Elçin Zehra İrem, önceki akşam Cihangir sokaklarında erkek arkadaşıyla objektiflere yansıdı.

Doğan Savaş'ın haberine göre; sevimli dostunu gezintiye çıkaran İrem, flaşların patlamasıyla kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Muhabirleri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemeyen başarılı oyuncu, ardından gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

Elçin Zehra İrem Cihangir'de erkek arkadaşıyla görüntülendi 2

"DİZİYE TEPKİLER ÇOK GÜZEL"

Yoğun set temposunun devam ettiğini belirten Elçin Zehra İrem, "Dizi ve set devam ediyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Diziye tepkiler çok güzel" ifadelerini kullandı.

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Elçin Zehra İrem Cihangir'de erkek arkadaşıyla görüntülendi 3

"Altı Üstü İstanbul"da Naz karakteriyle izleyici karşısına çıkan genç oyuncu, projede yer almaktan duyduğu mutluluğu da dile getirdi.

"BU YAZ TATİL YOK, İŞ VAR"

Yaz aylarını tamamen çalışmaya ayırdığını söyleyen İrem, "Bu yaz işime odaklandım. Çok güzel başlayan, muhteşem bir projedeyim. Bu yaz tatil yok. İş var" dedi.

Elçin Zehra İrem Cihangir'de erkek arkadaşıyla görüntülendi 4

"ALTI ÜSTÜ İSTANBUL"A YOĞUN İLGİ

İstanbul'un bambaşka hayatlarını aynı çatı altında buluşturan senaryosuyla dikkat çeken dizi, her bölümünde çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Şehrin kaotik ve bir o kadar da büyüleyici atmosferini ekranlara başarıyla yansıtan yapım, güçlü oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiriyor.

Elçin Zehra İrem Cihangir'de erkek arkadaşıyla görüntülendi 5

Dördüncü bölümüyle yine çok konuşulan yapım, önümüzdeki haftalarda yaşanacak sürpriz gelişmelerle reytinglerdeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Elçin Zehra İrem Cihangir'de erkek arkadaşıyla görüntülendi 6

ZENGİN OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda Tarık karakteriyle Feyyaz Duman, Zehra rolüyle Nehir Erdoğan ve Bayram karakteriyle İlker Aksum yer alıyor. Yüsra Geyik Nihal'e, Öykü Gürman ise Fahriye karakterine hayat veriyor.

Elçin Zehra İrem Cihangir'de erkek arkadaşıyla görüntülendi 7

Genç oyuncuların performanslarıyla da öne çıkan yapımda Rahimcan Kapkap Emir, Elçin Zehra İrem Naz, Berk Ali Çatal Uzay karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Kaan Çakır'ın Galip'i canlandırdığı dizide Cem Söküt ise Şeker İbo rolüyle kadroda yer alıyor.

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