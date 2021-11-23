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Ekranda taşlar yerinden oynayacak! Akkız ve Batuga’nın Destan’ı başlıyor

atv ekranındaki ilk bölümüyle bu akşam ilk kez seyirci karşısına çıkacak 'Destan', televizyon dünyasında taşları yerinden oynatmaya hazırlanıyor. Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisi, izleyiciyi çok farklı, benzersiz ve efsanevi bir hikayeye davet ediyor. 'Destan' muhteşem prodüksiyonu ile izleyiciyi derinden etkileyecek.

Giriş Tarihi: 23.11.2021 09:37 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 09:37
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Ekranda taşlar yerinden oynayacak! Akkız ve Batuga’nın Destan’ı başlıyor

1.Bölüm:

Destan'ın birinci bölümünde; 8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda vahşi bir çağ hüküm sürmektedir.

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Ekranda taşlar yerinden oynayacak! Akkız ve Batuga’nın Destan’ı başlıyor

Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuştur, Rus Varegler, Moğollar, Sogdlar, Persler tuzakta beklemektedir. Yetmezmiş gibi, aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşmüştür.

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Ekranda taşlar yerinden oynayacak! Akkız ve Batuga’nın Destan’ı başlıyor

İkisi de Türk olan Gök Hanlığı ile Dağ Hanlığı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardır.

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Ekranda taşlar yerinden oynayacak! Akkız ve Batuga’nın Destan’ı başlıyor

Bu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin almaya karar verir.

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Ekranda taşlar yerinden oynayacak! Akkız ve Batuga’nın Destan’ı başlıyor

Ailesini toplayıp kız istemek üzere Batı Gök Kağanlığı'na doğru yola çıkar. Yolda onları çok büyük bir tehlike beklemektedir: Çocukluğundan beri intikam ateşi ile yanan Dağ savaşçısı Akkız!