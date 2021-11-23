23 Kasım 2021, Salı
Ekranda taşlar yerinden oynayacak! Akkız ve Batuga’nın Destan’ı başlıyor
atv ekranındaki ilk bölümüyle bu akşam ilk kez seyirci karşısına çıkacak 'Destan', televizyon dünyasında taşları yerinden oynatmaya hazırlanıyor. Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisi, izleyiciyi çok farklı, benzersiz ve efsanevi bir hikayeye davet ediyor. 'Destan' muhteşem prodüksiyonu ile izleyiciyi derinden etkileyecek.
Giriş Tarihi: 23.11.2021 09:37 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 09:37
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