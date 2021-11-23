Ekranda taşlar yerinden oynayacak! Akkız ve Batuga’nın Destan’ı başlıyor

atv ekranındaki ilk bölümüyle bu akşam ilk kez seyirci karşısına çıkacak 'Destan', televizyon dünyasında taşları yerinden oynatmaya hazırlanıyor. Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisi, izleyiciyi çok farklı, benzersiz ve efsanevi bir hikayeye davet ediyor. 'Destan' muhteşem prodüksiyonu ile izleyiciyi derinden etkileyecek.