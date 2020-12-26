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Ekmek Teknesi’nin Sonnur’u Arzu Oş yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

Ekmek Teknesi bir döneme damgasını vururken oyuncuları da unutulmazlar arasında girdi. Ekmek Teknesi'nde canlandırdığı Sonnur karakteriyle hafızalara kazınan Arzu Oş, yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren Arzu Oş, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. 39 yaşındaki Oş, koruyucu ailesi olduğu dört yaşındaki çocuğuna hediye aldı.

Giriş Tarihi: 26.12.2020 11:32 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 11:36
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Ekmek Teknesi’nin Sonnur’u Arzu Oş yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

2000'li yılların fenomen dizilerinden Ekmek Teknesi'nde canlandırdığı Sonnur karakteriyle hafızalara kazınan Arzu Oş, yıllar sonra görüntülendi.

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Ekmek Teknesi’nin Sonnur’u Arzu Oş yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

Nişantaşı'nda oyuncak dükkanından çıkarken görüntülenen 39 yaşındaki oyuncu, koruyucu ailesi olduğu dört yaşındaki oğluna hediye alırken görüntülendi.

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Ekmek Teknesi’nin Sonnur’u Arzu Oş yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

Sekiz yıldır ekranlarda olmayan ve son olarak 'Koyu Kırmızı' adlı dizide rol alan Oş, yıllar içinde yaşadığı değişimle şaşırttı. İşte Arzu Oş'un değişimi…

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Ekmek Teknesi’nin Sonnur’u Arzu Oş yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı
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Ekmek Teknesi’nin Sonnur’u Arzu Oş yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı