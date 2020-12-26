Ekmek Teknesi’nin Sonnur’u Arzu Oş yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

Ekmek Teknesi bir döneme damgasını vururken oyuncuları da unutulmazlar arasında girdi. Ekmek Teknesi'nde canlandırdığı Sonnur karakteriyle hafızalara kazınan Arzu Oş, yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren Arzu Oş, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. 39 yaşındaki Oş, koruyucu ailesi olduğu dört yaşındaki çocuğuna hediye aldı.