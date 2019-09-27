Ekmek Teknesi dizisindeki Fırıncı Nusret Baba'nın kızları şimdi ne yapıyor?

Bir dönemin efsane dizisi Ekmek Teknesi'nde Fırıncı Nusret Baba'nın kızları şimdi ne yapıyor? Ekmek Teknesi dizisinde hayat verdiği Sonnur karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Arzu Oş, uzun bir sürenin ardından görüntülendi. Bir mahallede yaşayan sıradan bir aile etrafında gelişen olayları ekrana taşıyan Ekmek Teknesi, bir döneme damgasını vuran dizilerin başında geldi. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisinde Fırıncı Nusret'in kızı Sonnur karakterini canlandıran Arzu Oş'un yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı. İşte o şaşırtan değişim...

Giriş Tarihi: 27.09.2019 14:18 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 14:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





