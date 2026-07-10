Ege Kökenli kızının ismine gelen eleştirilere öfkelendi

Oyuncu Ege Kökenli, yeni doğan kızına verdiği "Tal" ismine yönelik sosyal medyada yapılan eleştirilere sert tepki gösterdi. Kökenli, "Bu benim çocuğum, ben de bu ismi sevdim ve koydum. Size ne arkadaşım!" sözleriyle eleştirilere yanıt verdi.

2022 yılında Lior Ahituv ile dünyaevine giren oyuncu Ege Kökenli, 2025'in Mayıs ayında henüz 5 buçuk aylık hamileyken bebeğini kaybetmişti.

Yaşadığı büyük acıyla sevenlerini üzen Kökenli, zor günlerin ardından geçtiğimiz mart ayında kızı Tal'ı kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. KIZININ İSMİNİN ANLAMINI AÇIKLAMIŞTI Eşi ve kızıyla mutlu bir aile hayatı sürdüren Ege Kökenli, daha önce bebeğine verdiği "Tal" isminin kendisi için çok derin bir anlam taşıdığını anlatmıştı.

Oyuncu, "Tal" kelimesinin hem "çiğ" anlamına geldiğini hem de "derin bir üzüntünün ardından sessizce gelen büyük mutluluk" anlamını taşıdığını söylemişti.

"BU NİYETLE UYANDIM" Kızına isim verme sürecini de anlatan Kökenli, "Bir sabah çocuğuma 'Tal' ismini koyacağım diye uyandım. Bunun nereden geldiğini bilmiyorum, sadece bu niyetle uyandım" ifadelerini kullanmıştı.