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Ege Kökenli kızının ismine gelen eleştirilere öfkelendi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Oyuncu Ege Kökenli, yeni doğan kızına verdiği "Tal" ismine yönelik sosyal medyada yapılan eleştirilere sert tepki gösterdi. Kökenli, "Bu benim çocuğum, ben de bu ismi sevdim ve koydum. Size ne arkadaşım!" sözleriyle eleştirilere yanıt verdi.

Ege Kökenli kızının ismine gelen eleştirilere öfkelendi 1

2022 yılında Lior Ahituv ile dünyaevine giren oyuncu Ege Kökenli, 2025'in Mayıs ayında henüz 5 buçuk aylık hamileyken bebeğini kaybetmişti.

Ege Kökenli kızının ismine gelen eleştirilere öfkelendi 2

Yaşadığı büyük acıyla sevenlerini üzen Kökenli, zor günlerin ardından geçtiğimiz mart ayında kızı Tal'ı kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

KIZININ İSMİNİN ANLAMINI AÇIKLAMIŞTI

Eşi ve kızıyla mutlu bir aile hayatı sürdüren Ege Kökenli, daha önce bebeğine verdiği "Tal" isminin kendisi için çok derin bir anlam taşıdığını anlatmıştı.

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Ege Kökenli kızının ismine gelen eleştirilere öfkelendi 3

Oyuncu, "Tal" kelimesinin hem "çiğ" anlamına geldiğini hem de "derin bir üzüntünün ardından sessizce gelen büyük mutluluk" anlamını taşıdığını söylemişti.

Ege Kökenli kızının ismine gelen eleştirilere öfkelendi 4

"BU NİYETLE UYANDIM"

Kızına isim verme sürecini de anlatan Kökenli, "Bir sabah çocuğuma 'Tal' ismini koyacağım diye uyandım. Bunun nereden geldiğini bilmiyorum, sadece bu niyetle uyandım" ifadelerini kullanmıştı.

Ege Kökenli kızının ismine gelen eleştirilere öfkelendi 5

İSİM ELEŞTİRİLERİ EGE KÖKENLİ'Yİ ÇILGINA ÇEVİRDİ

Ancak kızına verdiği isimle ilgili sosyal medyada yapılan bazı yorumlar ünlü oyuncuyu kızdırdı. Gelen eleştiriler karşısında sessiz kalmayan Kökenli, tepkisini sert sözlerle dile getirdi.

Ege Kökenli kızının ismine gelen eleştirilere öfkelendi 6

"TUHAF YORUMLAR YAZIYORSUNUZ"

Eleştirilere adeta ateş püsküren Ege Kökenli, "Tuhaf yorumlar yazıyorsunuz, 'Aman en marjinal bunlar' diyorsunuz. Marjinallikle alakası yok. Bu benim çocuğum, ben de bu ismi sevdim ve koydum. Size ne arkadaşım! Ne istiyorsam koyarım" dedi.

Ege Kökenli kızının ismine gelen eleştirilere öfkelendi 7

Kökenli'nin kızının ismine yönelik eleştirilere verdiği sert yanıt kısa sürede gündem oldu.

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