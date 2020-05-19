EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti! Hiç böyle görmediniz

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca ortaya çıkan fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. EDHO her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi sezon finali yaparak ekranlara ara verirken Oktay Kaynarca, ortaya çıkan fotoğraflarıyla şoke etti. EDHO'da canlandırdığı Hızır karakteriyle kendisine hayran bırakan Kaynarca'nın küçüklük fotoğrafları olay oldu. İşte Oktay Kaynarca'nın o fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 19.05.2020 17:34 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 17:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL