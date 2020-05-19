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Haberler Galeri EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti! Hiç böyle görmediniz

EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti! Hiç böyle görmediniz

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca ortaya çıkan fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. EDHO her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi sezon finali yaparak ekranlara ara verirken Oktay Kaynarca, ortaya çıkan fotoğraflarıyla şoke etti. EDHO'da canlandırdığı Hızır karakteriyle kendisine hayran bırakan Kaynarca'nın küçüklük fotoğrafları olay oldu. İşte Oktay Kaynarca'nın o fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 19.05.2020 17:34 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 17:38
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EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti! Hiç böyle görmediniz

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca ortaya çıkan fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Çocukluk ve gençlik fotoğrafları ortaya çıkan Kaynarca'nın değişimini görenler gözlerine inanamadı.

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EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti! Hiç böyle görmediniz

Akın Akınözü

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EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti! Hiç böyle görmediniz

Akın Akınözü

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EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti! Hiç böyle görmediniz

DAMLA COLBAY

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EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti! Hiç böyle görmediniz

DAMLA COLBAY