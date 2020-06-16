EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca bakın kiminle evlenmiş! Herkes Özgü Namal sanıyordu...

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Reis karakterine hayat veren Oktay Kaynarca sosyal medyanın da gündemine oturdu. 2003 yılında başlayan Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır rolüyle ünlenmesinin ardından rol aldığı her projeyle popülaritesini arttıran Oktay Kaynarca, özel hayatıyla da en çok meral edilen oyunculardan oldu. Özgü Namal ile yaşadığı aşkla bilinen Oktay Kaynarca, 6 yıllık ilişkisini sonlandırmasından 4 yıl sonra başka bir isimle kısa süreli bir evlilik yaşamıştı. İşte Atv'nin vazgeçilmez dizisi EDHO'nun reisi Oktay Kaynarca'nın kimsenin bilmediği eşi bakın kimmiş...