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EDHO'nun yıldızı Ece Hakim Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu!
ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine veda eden Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'ndeki eğitimini tamamladı. Güzel oyuncu müjdeli haberi, "Lisedeki en yakın arkadaşım bana bu ayıcığı hediye ettiğinden beri Harvard'a gitmek benim hayalimdi. Bugün Harvard'dan mezun oldum" diyerek duyurdu. Peki Ece Hakim Harvard'da ne okuyor? Ece Hakim kaç yaşında? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 28.05.2021 12:25 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 12:25
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EDHO'nun yıldızı Ece Hakim Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu!
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EDHO'nun yıldızı Ece Hakim Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu!
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EDHO'nun yıldızı Ece Hakim Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu!
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EDHO'nun yıldızı Ece Hakim Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu!
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EDHO'nun yıldızı Ece Hakim Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu!