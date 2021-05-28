28 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri EDHO'nun yıldızı Ece Hakim Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu!

EDHO'nun yıldızı Ece Hakim Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu!

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine veda eden Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'ndeki eğitimini tamamladı. Güzel oyuncu müjdeli haberi, "Lisedeki en yakın arkadaşım bana bu ayıcığı hediye ettiğinden beri Harvard'a gitmek benim hayalimdi. Bugün Harvard'dan mezun oldum" diyerek duyurdu. Peki Ece Hakim Harvard'da ne okuyor? Ece Hakim kaç yaşında? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 28.05.2021 12:25 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 12:25
  • 1
  • 73
EDHO'nun yıldızı Ece Hakim Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu!
EDHO'nun yıldızı Ece Hakim Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu!

Ece Hakim, 2016 yılında Harvard Üniversitesi'ni tam burslu kazanmış ve eğitimi nedeniyle rol aldığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinden ayrılmaya karar vermişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 73
EDHO'nun yıldızı Ece Hakim Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu!
EDHO'nun yıldızı Ece Hakim Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu!

Bitirme tezini veren Hakim, mezun oldu.

  • 3
  • 73
EDHO'nun yıldızı Ece Hakim Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu!
EDHO'nun yıldızı Ece Hakim Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu!

"HARVARD'A GİTMEK HAYALİMDİ"
Psikoloji bölümü eğitimini tamamlayan oyuncu, "Lisedeki en yakın arkadaşım bana bu ayıcığı hediye ettiğinden beri Harvard'a gitmek benim hayalimdi. Bugün Harvard'dan mezun oldum" diyerek müjdeli haberi sevenleriyle paylaştı.

  • 4
  • 73
EDHO'nun yıldızı Ece Hakim Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu!
EDHO'nun yıldızı Ece Hakim Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu!

Güzel oyuncuya tebrik mesajları yağdı.

  • 5
  • 73
EDHO'nun yıldızı Ece Hakim Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu!
EDHO'nun yıldızı Ece Hakim Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu!

BİTİRME TEZİ KONUSU
Ece Hakim, bitirme tezi için de "Kadının toplumdaki yerine dair sahip olduğum hassasiyeti beni takip edenleriniz bilir. Psikoloji bitirme tezimi de kullandığımız dilin, erkek egemen alanlarda çalışan kadınlara karşı sahip olduğumuz bilinçdışı inançları nasıl etkilediği üzerine yazdım. Bu yorucu ama ödüllendirici süreç boyunca destekleri için tüm aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ederim." notunu düştü.