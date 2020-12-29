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EDHO'nun yeni yıldızı Pelin Akil bakın nereli! Herkes yanıtını arıyordu

ATV'nin fenomen hale gelen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosuna dahil olan Pelin Akil, Bahar karakteriyle büyük beğeni topluyor. İki çocuk annesi olan Pelin Akil, özenerek bakılan evlilik hayatıyla da dikkat çekiyor. Hâl böyle olunca milyonlarca EDHO hayranı Pelin Akil'le ilgili soruların yanıtlarını arıyor. Pelin Akil'in memleketini öğrenenlerse şaşırıyor. İşte EDHO'nun yıldızı Pelin Akil'in memleketi...

Giriş Tarihi: 29.12.2020 05:40 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 05:48
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EDHO'nun yeni yıldızı Pelin Akil bakın nereli! Herkes yanıtını arıyordu

EDHO'ya geçtiğimiz haftalarda dahil olan Pelin Akil'in aslen nereli olduğunu biliyor musunuz? İşte Pelin Akil ve diğer ünlülerin memleketleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EDHO'nun yeni yıldızı Pelin Akil bakın nereli! Herkes yanıtını arıyordu

Didem Balçın – Ankara

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EDHO'nun yeni yıldızı Pelin Akil bakın nereli! Herkes yanıtını arıyordu

Özge Gürel - Annesi Selânik göçmeni, babası Çerkes

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EDHO'nun yeni yıldızı Pelin Akil bakın nereli! Herkes yanıtını arıyordu

Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez

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EDHO'nun yeni yıldızı Pelin Akil bakın nereli! Herkes yanıtını arıyordu

Oktay Kaynarca - Babası Malatya, annesi Elazığ