EDHO'nun İlyas'ı herkesi şaşırttı! Bakın Ozan Akbaba kaç yaşındaymış

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba performansıyla ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Ozan Akbaba özel hayatıyla mercek altına alındı. Hayatına dair araştırma yapan hayranlarının en çok merak ettiği sorulardan birisi de 'Ozan Akbaba kaç yaşındadır?' oldu. Peki EDHO'nun yıldızı Ozan Akbaba kaç doğumlu? İşte detaylar...