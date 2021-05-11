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EDHO'nun İlyas'ı herkesi şaşırttı! Bakın Ozan Akbaba kaç yaşındaymış

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba performansıyla ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Ozan Akbaba özel hayatıyla mercek altına alındı. Hayatına dair araştırma yapan hayranlarının en çok merak ettiği sorulardan birisi de 'Ozan Akbaba kaç yaşındadır?' oldu. Peki EDHO'nun yıldızı Ozan Akbaba kaç doğumlu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.05.2021 17:05 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 17:05
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EDHO'nun İlyas'ı herkesi şaşırttı! Bakın Ozan Akbaba kaç yaşındaymış

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı İlyas karakteriyle herkesi şaşırtan Ozan Akbaba, yaşıyla olay oldu. İşte Ozan Akbaba başta olmak üzere ünlülerin yaşları…

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EDHO'nun İlyas'ı herkesi şaşırttı! Bakın Ozan Akbaba kaç yaşındaymış

Hilal Altınbilek - 21 Ocak 1991

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EDHO'nun İlyas'ı herkesi şaşırttı! Bakın Ozan Akbaba kaç yaşındaymış

Murat Ünalmış - 23 Nisan 1981

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EDHO'nun İlyas'ı herkesi şaşırttı! Bakın Ozan Akbaba kaç yaşındaymış

Yıldız Çağrı Atiksoy - 1 Nisan 1986

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EDHO'nun İlyas'ı herkesi şaşırttı! Bakın Ozan Akbaba kaç yaşındaymış

Melis Sezen - 2 Ocak 1997