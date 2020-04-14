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Haberler Galeri EDHO'nun Hızır’ı Oktay Kaynarca ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti! Hiç böyle görmediniz

EDHO'nun Hızır’ı Oktay Kaynarca ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti! Hiç böyle görmediniz

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca ortaya çıkan fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. EDHO her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlerken Oktay Kaynarca, canlandırdığı Hızır karakteriyle hayran kitlesini genişletti. Oktay Kaynarca'nın ortaya çıkan fotoğrafları ise görenleri şoke etti. İşte Oktay Kaynarca'nın hiç görmediğiniz o fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 14.04.2020 15:46 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 15:52
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EDHO'nun Hızır’ı Oktay Kaynarca ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti! Hiç böyle görmediniz

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca ortaya çıkan fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Çocukluk ve gençlik fotoğrafları ortaya çıkan Kaynarca'nın değişimini görenler gözlerine inanamadı.

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EDHO'nun Hızır’ı Oktay Kaynarca ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti! Hiç böyle görmediniz

Nurgül Yeşilçay

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EDHO'nun Hızır’ı Oktay Kaynarca ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti! Hiç böyle görmediniz

Nurgül Yeşilçay

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EDHO'nun Hızır’ı Oktay Kaynarca ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti! Hiç böyle görmediniz
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EDHO'nun Hızır’ı Oktay Kaynarca ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti! Hiç böyle görmediniz