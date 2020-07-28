EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca’nın annesiyle benzerliği şaşırttı!

Ekranların fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Reis karakterine hayat veren Oktay Kaynarca sosyal medyanın da gündemine oturdu. Her bölümü büyük bir heyecanla izlenen EDHO'nun başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, başarılı oyunculuğuyla gönülleri fethederken özel hayatı da merak konusu oldu. Oktay Kaynarca hakkında araştırma yapanlar başarılı oyuncunun annesiyle benzerliğini görünce inanamadı. İşte Oktay Kaynarca'nın annesi...