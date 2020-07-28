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Haberler Galeri EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca’nın annesiyle benzerliği şaşırttı!

EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca’nın annesiyle benzerliği şaşırttı!

Ekranların fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Reis karakterine hayat veren Oktay Kaynarca sosyal medyanın da gündemine oturdu. Her bölümü büyük bir heyecanla izlenen EDHO'nun başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, başarılı oyunculuğuyla gönülleri fethederken özel hayatı da merak konusu oldu. Oktay Kaynarca hakkında araştırma yapanlar başarılı oyuncunun annesiyle benzerliğini görünce inanamadı. İşte Oktay Kaynarca'nın annesi...

Giriş Tarihi: 28.07.2020 18:12 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 18:14
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EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca’nın annesiyle benzerliği şaşırttı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Reis karakterine hayat veren Oktay Kaynarca başarılı oyunculuğuyla gönülleri fethederken özel hayatı da merak konusu oldu. Oktay Kaynarca hakkında araştırma yapanlar başarılı oyuncunun annesiyle benzerliğini görünce inanamadı. İşte Oktay Kaynarca'nın annesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca’nın annesiyle benzerliği şaşırttı!

Kenan İmirzalıoğlu

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EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca’nın annesiyle benzerliği şaşırttı!

Kenan İmirzalıoğlu ve annesi

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EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca’nın annesiyle benzerliği şaşırttı!

Sinem Kobal

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EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca’nın annesiyle benzerliği şaşırttı!

Sinem Kobal ve annesi Nuray Kobal