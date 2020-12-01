EDHO'nun Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Ali karakteriyle beğeni toplayan Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisini görenler şaşırıyor. İşte başta Yalçın Hafızoğlu olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...