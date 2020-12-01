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EDHO'nun Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı!

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Ali karakterine hayat veren başarılı oyuncu Yalçın Hafızoğlu milyonların takdirini kazanıyor. Hafızoğlu'nun özel hayatı da hayranları tarafından mercek altında. Ünlü oyuncunun özel hayatıyla ilgili araştırmalara yapan milyonlar, EDHO'nun Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisini görünce hayretini gizleyemiyor. İşte EDHO'nun Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi...

Giriş Tarihi: 01.12.2020 05:49 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 05:52
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EDHO'nun Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Ali karakteriyle beğeni toplayan Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisini görenler şaşırıyor. İşte başta Yalçın Hafızoğlu olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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EDHO'nun Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı!

ZAFER ERGİN

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EDHO'nun Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı!

ZAFER ERGİN VE EŞİ BİNNAZ ERGİN

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EDHO'nun Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı!

ZAFER ERGİN VE EŞİ BİNNAZ ERGİN

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EDHO'nun Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı!

YUNUS EMRE YILDIRIMER