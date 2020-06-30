EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer bakın kiminle evliymiş!

5 sezondur Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlerken dizi oyuncuları da özel hayatıyla mercek altına alındı. EDHO'nun en kilit rollerinden biri olan Alpaslan Çakırbeyli karakterine hayat veren Yunus Emre Yıldırımer ise en çok merak edilen oyuncu oldu. Yıldırımer hakkında araştırma yapan sevenleri ünlü oyuncunun eşini görünce inanamadı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşinin de oyuncu olması herkesi şaşkına çevirdi. İşte birbirinden ünlü oyuncuların gördüğünüzde sizi çok şaşırtacak eşleri...