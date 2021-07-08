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EDHO'dan nevri döndürecek ayrılık iddiası! Başrol oyuncusu yeni sezon başlar başlamaz...

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde büyük heyecan yaratmıştı. Dizi sezon finalinde olmasına rağmen hakkında yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Başrol oyuncusu Ozan Akbaba'nın 200. bölümde diziden ayrılacağı iddiası hayranları tarafından merak ediliyor. Oyuncu ve yapımcılar tarafından konuyla ilgili açıklamaların gelmesi bekleniyor. Ozan Akbaba'nın, "İlyas" karakteri ile gösterdiği performas izleyenler tarafından büyük takdir topluyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.07.2021 23:16
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EDHO'dan nevri döndürecek ayrılık iddiası! Başrol oyuncusu yeni sezon başlar başlamaz...

EDHO'dan nevri döndürecek ayrılık iddiası! Başrol oyuncusu yeni sezon başlar başlamaz diziden ayrılacağı iddiası kafaları allak bullak etti. Yayınlandığı sezonlar itibariyle kadroda yer alan Ozan Akbaba'nın 200. bölümde ayrılacağı iddiası büyük merak uyandırdı. "İlyas" karakteri ile dikkatleri üzerine çeken sevilen oyuncunun akıbeti hayranları tarafından merak ediliyor. Dizinin yapımcıları ve oyuncu tarafından gelecek açıklamalar heyecanla takip ediliyor.

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EDHO'dan nevri döndürecek ayrılık iddiası! Başrol oyuncusu yeni sezon başlar başlamaz...

İLYAS ÇAKIRBEYLİ AYRILACAK İDDİASI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sevilen oyuncusu Ozan Akbaba'nın ayrılacağı iddiası kafaları karıştırdı. Ancak oyuncunun ayrılacağına yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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EDHO'dan nevri döndürecek ayrılık iddiası! Başrol oyuncusu yeni sezon başlar başlamaz...

İLYAS ÇAKIRBEYLİ'Yİ CANLANDIRAN OZAN AKBABA KİMDİR?

9 Haziran 1982 tarihi Kars doğumlu Ozan Akbaba, Türk oyuncudur. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun olan başarılı oyuncu 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol almış; aynı zamanda film müzikleri de yapmaktadır.

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EDHO'dan nevri döndürecek ayrılık iddiası! Başrol oyuncusu yeni sezon başlar başlamaz...

2014 senesinde Sıla'nın Yeni Ay albümünde bulunan Vaziyetler isimli şarkının video klipinde oynayan oyuncu 2015 yılında atv'de yayınlanmaya başlayan ve 6 sezondur devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırmaktadır.

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EDHO'dan nevri döndürecek ayrılık iddiası! Başrol oyuncusu yeni sezon başlar başlamaz...

2017 senesinde Elif Buket Arıkan ile nikah masasına oturan Ozan Akbaba 4 senedir evlidir.