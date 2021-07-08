EDHO'dan nevri döndürecek ayrılık iddiası! Başrol oyuncusu yeni sezon başlar başlamaz...

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde büyük heyecan yaratmıştı. Dizi sezon finalinde olmasına rağmen hakkında yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Başrol oyuncusu Ozan Akbaba'nın 200. bölümde diziden ayrılacağı iddiası hayranları tarafından merak ediliyor. Oyuncu ve yapımcılar tarafından konuyla ilgili açıklamaların gelmesi bekleniyor. Ozan Akbaba'nın, "İlyas" karakteri ile gösterdiği performas izleyenler tarafından büyük takdir topluyor.