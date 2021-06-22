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Haberler Galeri EDHO'da sezon finali sonrasında flaş ayrılık! Barbaroslar dizisinin nabzını yükseltecek...

EDHO'da sezon finali sonrasında flaş ayrılık! Barbaroslar dizisinin nabzını yükseltecek...

TRT 1 ekranlarında yeni dönemde ekranlara gelecek Barbaroslar dizisi geçtiğimiz günlerde ilk tanıtımını yayınlandı. Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe gibi isimlerin yer aldığı dizi heyecanla bekleniyor. Diğer yandan diziye yeni katılacak isimlerde konuşulmaya başladı. Kısa süre sezon finali yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Bahar karakterine hayat veren Pelin Akil'in, Barbaroslar dizisine katılacağı iddia edildi. Dizide İzabel karakterine hayat vereceği iddia edilen Akil tarafından gelecek açıklamalar heyecanla bekleniyor.

Giriş Tarihi: 22.06.2021 23:00 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 23:00
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EDHO'da sezon finali sonrasında flaş ayrılık! Barbaroslar dizisinin nabzını yükseltecek...

EDHO'da sezon finali sonrasında flaş ayrılık. Barbaroslar dizisinin nabzını yükseltecek. TRT 1 ekranlarında yakın zamanda başlayacak Barbaroslar dizisinin ilk tanıtımı merak uyandırdı. Engil Altan Düzyatan'ın uzun süre sonrasında ekranlara dönmeye hazırlandığı dizinin kadrosunda birçok önemli isim bulunuyor. Diğer yandan diziye dahil olması beklenen yeni isimlerde netleşmeye başladı. Son isim ise atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da sahne alan Pelin Akil'in yeni sezonda Barbaroslar'ın kadrosuna dahil olacağı iddia edildi. Gözler oyuncu ve yapımcılar tarafından gelecek açıklamalara çevrildi.

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EDHO'da sezon finali sonrasında flaş ayrılık! Barbaroslar dizisinin nabzını yükseltecek...

BARBAROSLAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatının anlatıldığı Barbaroslar dizisi için nefesler tutuldu. İlk fragmanı da paylaşıldı ancak yayın tarihine ilişkin kesin bir tarih verilmedi. Ancak Barbaroslar dizisinin Eylül ayında ekrana gelmesi bekleniyor.

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EDHO'da sezon finali sonrasında flaş ayrılık! Barbaroslar dizisinin nabzını yükseltecek...

Pelin Akil, sevenlerine veda etti ama diziden tam olarak neden ayrıldığına dair detay paylaşmadı:

"Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'la olan hikayesinin sonuna geldik... Yapımda emeği geçen herkese çok ama çok teşekkür ederim hepinizi çok seviyorum, heyecanla izlemeye devam ediyor olacağım, kamera arkası ve önündeki herkese kocaman sarılıyorum, görüşeceğim insanlar çok hepinizi çok seviyorum. Karizmatik parterim Oktay Kaynarca kırmızı bi iz bırakıyorum yanağına yine son kez ☺️ Behzat'ın da dediği gibi kırmızımı sürdüm tüm Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisi ve Bahar severleri kocaman öpüyorum. Her veda yeni bir başlangıç... "

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EDHO'da sezon finali sonrasında flaş ayrılık! Barbaroslar dizisinin nabzını yükseltecek...

BARBAROSLAR'IN KADROSUNA DAHİL OLUYOR

Eylül ayında TRT ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, yılın en iddialı dizilerinden 'Barbaros'a başarılı oyuncu Pelin Akil dahil oldu.

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EDHO'da sezon finali sonrasında flaş ayrılık! Barbaroslar dizisinin nabzını yükseltecek...

Geçtiğimiz sezon rol aldığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki oyunculuğuyla adından söz ettiren ve özellikle veda sahnesinde gösterdiği performansla milyonları ekranı kitleyen Akil, İzabel karakteriyle ekrana dönüyor.