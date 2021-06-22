22 Haziran 2021, Salı
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EDHO'da sezon finali sonrasında flaş ayrılık! Barbaroslar dizisinin nabzını yükseltecek...
TRT 1 ekranlarında yeni dönemde ekranlara gelecek Barbaroslar dizisi geçtiğimiz günlerde ilk tanıtımını yayınlandı. Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe gibi isimlerin yer aldığı dizi heyecanla bekleniyor. Diğer yandan diziye yeni katılacak isimlerde konuşulmaya başladı. Kısa süre sezon finali yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Bahar karakterine hayat veren Pelin Akil'in, Barbaroslar dizisine katılacağı iddia edildi. Dizide İzabel karakterine hayat vereceği iddia edilen Akil tarafından gelecek açıklamalar heyecanla bekleniyor.
Giriş Tarihi: 22.06.2021 23:00 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 23:00
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