EDHO yıldızı Yunus Emre Yıldırımer’in eşi canlı yayında anlattı: "Mantıcıda evlenme teklifi etti…”

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Atv dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer ile 6 aylık hamile eşi Melisa Yıldırımer, sabah.com.tr'ye hem kariyeriyle hem özel hayatıyla ilgili özel açıklamalarda bulundu. 2012 yılında evlendiklerini söyleyen Melisa Yıldırımer, Yunus Emre'nin kendisine hiç romantik bir evlilik teklifi yapmadığını şöyle açıkladı: "Sarımsaklı yoğurtlu mantı yerken evlenme teklifi etti bana. Keşke hemen kabul etmeseydim. Romantik bir insan değilim de bu kadar da değil yani."

