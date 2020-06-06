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Haberler Galeri EDHO yıldızı Yunus Emre Yıldırımer’in eşi canlı yayında anlattı: "Mantıcıda evlenme teklifi etti…”

EDHO yıldızı Yunus Emre Yıldırımer’in eşi canlı yayında anlattı: "Mantıcıda evlenme teklifi etti…”

Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer, eşi Melisa Yıldırımer ile birlikte çok özel röportaj verdi. Özel hayatlarına dair açıklamalarda bulunan Melisa Yıldırımer, eşi Yunus Emre'nin kendisine hiç romantik bir evlilik teklifi yapmadığını açıkladı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yakışıklı oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer ve eşi Melisa Yıldırımer'in samimi açıklamaları...

Giriş Tarihi: 06.06.2020 18:17 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 18:25
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EDHO yıldızı Yunus Emre Yıldırımer’in eşi canlı yayında anlattı: Mantıcıda evlenme teklifi etti…” GALERİ DEVAM EDİYOR

Atv dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer ile 6 aylık hamile eşi Melisa Yıldırımer, sabah.com.tr'ye hem kariyeriyle hem özel hayatıyla ilgili özel açıklamalarda bulundu. 2012 yılında evlendiklerini söyleyen Melisa Yıldırımer, Yunus Emre'nin kendisine hiç romantik bir evlilik teklifi yapmadığını şöyle açıkladı: "Sarımsaklı yoğurtlu mantı yerken evlenme teklifi etti bana. Keşke hemen kabul etmeseydim. Romantik bir insan değilim de bu kadar da değil yani."

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EDHO yıldızı Yunus Emre Yıldırımer’in eşi canlı yayında anlattı: Mantıcıda evlenme teklifi etti…”

Yunus Emre Yıldırımer de "Konservatuvardayken biraz para biriktirdim. Yüzüğü aldım her şeyi planladım. Ama o ara bir diziye gidecektim şehir dışındaydı. Hemen gel dediler. Ben de ertesi gün şehir dışına çıkacağım için hemen çağırdım Melisa'yı. Bir mantıcı vardı orada evlilik teklifi ettim. Anlatacak anımız oldu işte." dedi.

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EDHO yıldızı Yunus Emre Yıldırımer’in eşi canlı yayında anlattı: Mantıcıda evlenme teklifi etti…”

Melisa Yıldırımer ayrıca eşine ilk kendisinin açıldığını söyledi: Güzel oyuncu, "Biz tanıştığımızda o konservatuvar son sınıftaydı ben de birinci sınıftaydım. Kaynaşma dönemlerimiz oluyordu. Sınıflar arası. Baktım hoş yakışıklı çocuk. Hem doğulu bizim kültüre de yakın. Dürüst, etliye sütlüye karışmaz. Gittim ben söyledim. Öyle başladık." derken...

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EDHO yıldızı Yunus Emre Yıldırımer’in eşi canlı yayında anlattı: Mantıcıda evlenme teklifi etti…”

Yunus Emre Yıldırımer de "Geldi hoşlanıyorum senden dedi. Ne delikanlı kız maşallah dedim. Ben çok utangacım. Hayatta bir şey söyleyemem. İyi ki gelmiş söylemiş. Evlendiğimizde ben 27 yaşındaydım Melisa 22 yaşındaydı." dedi.

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EDHO yıldızı Yunus Emre Yıldırımer’in eşi canlı yayında anlattı: Mantıcıda evlenme teklifi etti…”

UNUTMASIN DİYE EVLİLİK TARİHİNİ KOLUMA YAZDIRDIM

'Özel tarihleri unutur musunuz? sorusuna Yunus Emre Yıldırımer 'Unutmam. 28 Ağustos'ta evlendik.' dedi ancak pot kırmış oldu. Melisa Yıldırımer eşini, '29 Ağustosta evlendik, unutma diye evlilik tarihimizi koluma yazdırdım. Hala karıştırıyorsun' diyerek düzeltti.