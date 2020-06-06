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EDHO yıldızı Yunus Emre Yıldırımer’in eşi canlı yayında anlattı: "Mantıcıda evlenme teklifi etti…”
Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer, eşi Melisa Yıldırımer ile birlikte çok özel röportaj verdi. Özel hayatlarına dair açıklamalarda bulunan Melisa Yıldırımer, eşi Yunus Emre'nin kendisine hiç romantik bir evlilik teklifi yapmadığını açıkladı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yakışıklı oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer ve eşi Melisa Yıldırımer'in samimi açıklamaları...
Giriş Tarihi: 06.06.2020 18:17 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 18:25
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