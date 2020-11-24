EDHO severler bunu konuşuyor! Alpaslan'ı oynayan Yunus Emre Yıldırımer herkesi şoke etti

ATV ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alpaslan karakterine hayat veren Yunus Emre Yıldırımer, gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni topluyor. Yıldırımer'in oyunculuğu kadar özel hayatı da hayranları tarafından mercek altına alınıyor. EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'i araştıran hayranları oyuncunun yaşını öğrenince şaşkına dönüyor. İşte başta EDHO'nun Alpaslan'ı olmak üzere ünlülerin yaşları...