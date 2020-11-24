24 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri EDHO severler bunu konuşuyor! Alpaslan'ı oynayan Yunus Emre Yıldırımer herkesi şoke etti

EDHO severler bunu konuşuyor! Alpaslan'ı oynayan Yunus Emre Yıldırımer herkesi şoke etti

ATV ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alpaslan karakterine hayat veren Yunus Emre Yıldırımer, gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni topluyor. Yıldırımer'in oyunculuğu kadar özel hayatı da hayranları tarafından mercek altına alınıyor. EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'i araştıran hayranları oyuncunun yaşını öğrenince şaşkına dönüyor. İşte başta EDHO'nun Alpaslan'ı olmak üzere ünlülerin yaşları...

Giriş Tarihi: 24.11.2020 05:39 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 05:41
  • 1
  • 49
EDHO severler bunu konuşuyor! Alpaslan'ı oynayan Yunus Emre Yıldırımer herkesi şoke etti

EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Yunus Emre Yıldırımer ve diğer ünlülerin yaşları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 49
EDHO severler bunu konuşuyor! Alpaslan'ı oynayan Yunus Emre Yıldırımer herkesi şoke etti

HANDE ERÇEL
24 KASIM 1993

  • 3
  • 49
EDHO severler bunu konuşuyor! Alpaslan'ı oynayan Yunus Emre Yıldırımer herkesi şoke etti

MURAT DALKILIÇ
7 Ağustos 1983

  • 4
  • 49
EDHO severler bunu konuşuyor! Alpaslan'ı oynayan Yunus Emre Yıldırımer herkesi şoke etti

BURAK ÖZÇİVİT
24 Aralık 1984

  • 5
  • 49
EDHO severler bunu konuşuyor! Alpaslan'ı oynayan Yunus Emre Yıldırımer herkesi şoke etti

FAHRİYE EVCEN
4 Haziran 1986