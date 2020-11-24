HaberlerGaleriEDHO severler bunu konuşuyor! Alpaslan'ı oynayan Yunus Emre Yıldırımer herkesi şoke etti
EDHO severler bunu konuşuyor! Alpaslan'ı oynayan Yunus Emre Yıldırımer herkesi şoke etti
ATV ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alpaslan karakterine hayat veren Yunus Emre Yıldırımer, gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni topluyor. Yıldırımer'in oyunculuğu kadar özel hayatı da hayranları tarafından mercek altına alınıyor. EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'i araştıran hayranları oyuncunun yaşını öğrenince şaşkına dönüyor. İşte başta EDHO'nun Alpaslan'ı olmak üzere ünlülerin yaşları...
Giriş Tarihi: 24.11.2020 05:39Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 05:41