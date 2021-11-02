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EDHO hangi kanalda, saat kaçta? 2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. yeni bölüm ne zaman başlayacak?

EDHO hangi kanalda, saat kaçta? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı yedinci sezonunun hangi tarihte başlayacağını merak eden seyirciler, dizinin hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Sezon finalinde Hızır tutuklanmış ve ailenin yeni lideri İlyas Çakırbeyli olmuştu. Yeni sezonda neler olacağı ise heyecanla araştırılıyor. Peki, EDHO hangi kanalda, saat kaçta? 2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. yeni bölüm ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.11.2021 18:31
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EDHO hangi kanalda, saat kaçta? 2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. yeni bölüm ne zaman başlayacak?

EDHO hangi kanalda, saat kaçta? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 7. sezon tarihi merak ediliyor. Dizinin hangi kanalda ve saat kaçta yayınlandığını merak eden izleyiciler dizi hakkında detayları araştırmaya başladı. Altıncı sezonun final bölümünde final sahnesinde Hızır tutuklanmış ve ailenin yeni lideri İlyas Çakırbeyli olmuştu. Peki, EDHO hangi kanalda, saat kaçta? 2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. yeni bölüm ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EDHO hangi kanalda, saat kaçta? 2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. yeni bölüm ne zaman başlayacak?

EDHO HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi atv ekranlarında salı günleri saat 20.00'de izleyici karşısına çıkıyor.

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EDHO hangi kanalda, saat kaçta? 2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. yeni bölüm ne zaman başlayacak?

EDHO BU AKŞAM NEDEN YOK?

EDHO'nun 7. sezon yayın tarihi 26 Ekim olarak duyurulmuştu. EDHO'nun ATV yayın akışında yer almaması nedeniyle dizinin yeni bölüm tarihi için meraklı bekleyiş başladı. Ancak dizinin ne zaman yayınlanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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EDHO hangi kanalda, saat kaçta? 2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. yeni bölüm ne zaman başlayacak?

EDHO BİTTİ Mİ?

Hızır karakterine hayat veren Oktay Kaynarca'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım "EDHO final mi yaptı?" sorularını gündeme getirdi. Ünlü oyuncu Instagram'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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EDHO hangi kanalda, saat kaçta? 2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. yeni bölüm ne zaman başlayacak?

"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir" Cengiz Han...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim...