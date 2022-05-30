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Haberler Galeri Eda Gürkaynak ile evlilik kararı alan Birkan Sokullu’nun eski eşi görenleri şoke etti! Kendisinden daha ünlü çıktı

Eda Gürkaynak ile evlilik kararı alan Birkan Sokullu’nun eski eşi görenleri şoke etti! Kendisinden daha ünlü çıktı

Son olarak Masumlar Apartmanı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Birkan Sokullu, dizinin final yapmasının ardından sevgilisi Eda Gürkaynak ile Paris'e gitti. 3 yıldır aşk yaşayan ikiliden güzel haber geldi. Tatilde evlilik kararı alan çiftin düğün detayları da belli oldu. Birkan Sokullu'nun eski eşi ise görenleri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 30.05.2022 10:54 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 10:55
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Eda Gürkaynak ile evlilik kararı alan Birkan Sokullu’nun eski eşi görenleri şoke etti! Kendisinden daha ünlü çıktı

Masumlar Apartmanı dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Birkan Sokullu, özel hayatıyla da adından söz ettirdi.

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Eda Gürkaynak ile evlilik kararı alan Birkan Sokullu’nun eski eşi görenleri şoke etti! Kendisinden daha ünlü çıktı

Yaklaşık 3 yıldır Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan yakışıklı oyuncudan güzel haber geldi. İkili, gittikleri Paris'te evlilik kararı aldı.

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Eda Gürkaynak ile evlilik kararı alan Birkan Sokullu’nun eski eşi görenleri şoke etti! Kendisinden daha ünlü çıktı

28 yaşındaki sevgilisine evlenme teklif etmeyi planlayan Birkan Sokullu, teklifi ise yakın arkadaşlarının olduğu bir organizasyonla Temmuz ayında Alaçatı'da yapacak.

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Eda Gürkaynak ile evlilik kararı alan Birkan Sokullu’nun eski eşi görenleri şoke etti! Kendisinden daha ünlü çıktı

Birkan Sokullu'nun 'Öyle bir evlilik teklifi olacak ki, Alaçatı yıkılacak' dediği öğrenildi. Gelecek yıl planlanan düğünün özel davetlilerle Ege'de kumlar üzerinde yapılacağı konuşuluyor.

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Eda Gürkaynak ile evlilik kararı alan Birkan Sokullu’nun eski eşi görenleri şoke etti! Kendisinden daha ünlü çıktı

Evlilik kararıyla magazin gündemine oturan Birkan Sokullu'nun eski eşi ise görenleri şaşırttı. İşte Birkan Sokullu'nun en az kendisi kadar ünlü eski eşi...