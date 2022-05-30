Eda Gürkaynak ile evlilik kararı alan Birkan Sokullu’nun eski eşi görenleri şoke etti! Kendisinden daha ünlü çıktı

Son olarak Masumlar Apartmanı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Birkan Sokullu, dizinin final yapmasının ardından sevgilisi Eda Gürkaynak ile Paris'e gitti. 3 yıldır aşk yaşayan ikiliden güzel haber geldi. Tatilde evlilik kararı alan çiftin düğün detayları da belli oldu. Birkan Sokullu'nun eski eşi ise görenleri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 30.05.2022 10:54 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 10:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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