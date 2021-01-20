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20 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Eda Ece sosyeteye komşu oldu! Kazandıklarını oraya yatırdı Eda Ece sosyeteye komşu oldu! Kazandıklarını oraya yatırdı
Sevilen oyuncu Eda Ece, oturduğu evi çok beğenince kolları sıvadı. Geçtiğimiz ay Etiler'den Ulus'a taşınan Ece, kiraladığı evi satın alarak büyük bir yatırıma imza attı. Siteyi, nezihliği, çeşitli sporların yapılabildiği kulübü ve concierge hizmetiyle çok beğenen güzel oyuncu sosyeteye de komşu oldu.
Giriş Tarihi: 20.01.2021 11:39
Başarılı oyunculuğu ve sempatik tavırlarıyla son dönemin çok konuşulan oyuncularından olan Eda Ece, geçtiğimiz ay Etiler'den Ulus'a taşınmıştı. Alan Hakko, Mustafa Sandal, Osman Çarmıklı, Yasemin Aloğlu gibi ünlü isimlere komşu olan Ece, oturduğu evi çok beğenince büyük bir yatırıma imza attı.
GALERİ DEVAM EDİYOR OTURDUĞU EVİ SATIN ALDI
Hürriyet'in haberine göre Eda Ece, kiralık olarak tuttuğu evini çok sevince satın almaya karar verdi.
Siteyi, nezihliği, çeşitli sporların yapılabildiği kulübü ve concierge hizmetiyle çok beğenen güzel oyuncu, oturduğu dairenin sahibi oldu.
Oynadığı diziyle hem Türkiye'de hem dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Eda Ece'nin, kazandığı parayla iyi bir yatırım yapmak istediğinden bu kararı aldığı da belirtildi.