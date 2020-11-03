Ecem Erkek Yüce Armağan Erkek’in 4 yıllık evliliği bitti

ALTIN KELEBEK ALMIŞTI

Ecem Erkek, 'Naime' karakteri ile 'Güldür Güldür Show'un en dikkat çeken oyuncularından biri olmayı başardı. Erkek, 'Güldür Güldür Show'daki performansı ile 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde, 'En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

