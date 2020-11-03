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03 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Ecem Erkek Yüce Armağan Erkek’in 4 yıllık evliliği bitti Ecem Erkek Yüce Armağan Erkek’in 4 yıllık evliliği bitti
Yer aldığı televizyon programıyla adından söz ettiren Ecem Erkek'ten kötü haber geldi. Ecem Erkek 2016 yılında nikah masasına oturduğu Yüce Armağan Erkek ile boşandı. Taraflar birbirinden hiçbir talepte bulunmadı.
Giriş Tarihi: 03.11.2020 08:28 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 08:30
Yer aldığı televizyon programıyla sevenleriyle buluşan oyuncu Ecem Erkek, 2016 yılında Yüce Armağan Erkek ile hayatını birleştirmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ünlü oyuncudan kötü haber geldi. Oyuncu Ecem Erkek ve 2016 yılında evlendiği eşi Yüce Armağan Erkek boşanma kararı aldı. Aile Mahkemesi'ne başvuran çift dün anlaşmalı olarak boşandı.
Günaydın'dan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, evliliklerini sonlandırma kararı aldıktan sonra Ecem Erkek, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak eşi Yüce Armağan'a boşanma davası açtı.
Taraflar birbirinden hiçbir talepte bulunmadı.
ALTIN KELEBEK ALMIŞTI
Ecem Erkek, 'Naime' karakteri ile 'Güldür Güldür Show'un en dikkat çeken oyuncularından biri olmayı başardı. Erkek, 'Güldür Güldür Show'daki performansı ile 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde, 'En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü.
Ecem Erkek, Altın Kelebek ödülünü aldıktan sonra 11 Aralık 1987 tarihinde hayatını kaybeden usta sanatçı Adile Naşit'in mezarına gittiğini açıklamıştı.