Ecem Erkek boşanmanın ardından sessizliğini bozdu!

İşte ünlü oyuncunun o paylaşımı;

"Biz 10 yıldır beraberiz. Beraber büyüdük. Büyüdüğümüz aileler, yetiştiriliş biçimimiz, sahip olduğumuz vicdanlarımız iki kötü cümlede harcanmayacak kadar sağlam . Biz henüz duruşmayı beklerken sanki ülke gündeminde konuşulacak başka bir şey yokmuş gibi haberi her yere posta eden işgüzarın ekmeğine yağ olacak kadar basit değil bizim bağımız . Evliliğimize nasıl ortak karar verdiysek ayrılığımıza da ortak karar verdik" ifadelerini kullandı.