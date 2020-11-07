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07 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Ecem Erkek boşanmanın ardından sessizliğini bozdu!
Güldür Güldür programıyla adını duyuran Ecem Erkek, Yüce Armağan Erkek ile 4 yıllık evliliğini geçtiğimiz günlerde sonlandırdı. Sosyal medyadan açıklama yapan oyuncu, boşanma sonrası sessizliğini bozdu.
Giriş Tarihi: 07.11.2020 13:01 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 13:03
Geçtiğimiz günlerde eşi Yüce Armağan Erkek'ten boşanan oyuncu Ecem Erkek, ayrılık sonrası sessizliğini bozdu.
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Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Erkek, "Bizim sevgimiz de saygımız da baki..." dedi.
İşte ünlü oyuncunun o paylaşımı;
"Biz 10 yıldır beraberiz. Beraber büyüdük. Büyüdüğümüz aileler, yetiştiriliş biçimimiz, sahip olduğumuz vicdanlarımız iki kötü cümlede harcanmayacak kadar sağlam . Biz henüz duruşmayı beklerken sanki ülke gündeminde konuşulacak başka bir şey yokmuş gibi haberi her yere posta eden işgüzarın ekmeğine yağ olacak kadar basit değil bizim bağımız . Evliliğimize nasıl ortak karar verdiysek ayrılığımıza da ortak karar verdik" ifadelerini kullandı.
"Yani boşamadım BOŞANDIK! Evliliği instagram storylerinden öğrenmiş olduğu çok açık insanlar tarafından söylenmiş bir takım cümleler okuyorum. Ne Armağan'ımı ne de ilişkimi siz akbabalara yedirmem! Bizim sevgimiz de saygımız da baki... Burdan size magazin çıkmaz sizi keşfet'e alalım."
Anlaşmalı olarak tel celsede boşanan çift, 2016 yılında dünya evine girmişti.