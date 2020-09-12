Ece Uslu: Ölümden döndüm, ayaklarım kesilebilirdi...

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; filmin çekimleri dize kadar kar yağdığı günlerde gerçekleşti. Bir gün filmde sevgiliyle buluşma sahnesi çekmek için dağa çıktılar. Karlar içinde buz gibi bir havada yapılan çekim, Uslu'nun hayatının en zor günlerinden biri oldu. Uslu, tam 29 sene önce çekilen o filme döndü ve yaşadığı zor günü anlattı.

