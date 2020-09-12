Ece Uslu: Ölümden döndüm, ayaklarım kesilebilirdi...
Oyuncu Ece Uslu, rol aldığı ilk filminin çekimlerinde yaşadığı korku dolu anlarını anını anlattı. 17 yaşındayken rol aldığı 'Ah Gardaşım' filminin setinde donma tehlikesi atlattığını söyleyen oyuncu, 'Sarıkamış'ta eksi 42 derecede çekilen filminin setinde donma tehlikesi geçirdim. Çekimler biraz daha uzasa donan ayaklarım kesilebilirdi.' dedi. İşte güzel oyuncunun çekimler sırasında yaşadıkları...
Giriş Tarihi: 12.09.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 11:45
Ece Uslu, 17 yaşında rol aldığı ilk sinema filminin çekimlerinde yaşadığı korkunç anları hiç unutmadı. Ünlü oyuncu, 1991 yılında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Kadir İnanır'ın da rol aldığı 'Ah Gardaşım' filmi için kamera karşısına geçti. Uslu, çok heyecanlıydı ancak kışın çekilen film onu çok zorladı.
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Sabah gazetesinde yer alan habere göre; filmin çekimleri dize kadar kar yağdığı günlerde gerçekleşti. Bir gün filmde sevgiliyle buluşma sahnesi çekmek için dağa çıktılar. Karlar içinde buz gibi bir havada yapılan çekim, Uslu'nun hayatının en zor günlerinden biri oldu. Uslu, tam 29 sene önce çekilen o filme döndü ve yaşadığı zor günü anlattı.
"- 42 DERECEDE DONDUM"
"Karlar içinde sahnemizi çekiyorduk. Sevgililer dağda birbirlerine kavuşuyorlar. O kadar soğuktu ki anlatamam. Hava eksi 42 dereceydi. Karşımdaki oyuncu arkadaşıma doğru koşmam gerekiyor. Üzerimde bol kıyafetler var. Bol etek, altında taytlar, ayağımda siyah lastik ayakkabı. Koşarken zorlanıyorum, sahne tekrar tekrar çekiliyor. O soğukta tam 2-3 saatte çekim yaptık. Ben dondum. Sahne bitene kadar dişlerimi sıktım."
"AYAKLARIMI HİSSETMİYORDUM"
Ünlü oyuncu, çekimin sonuna kadar zor dayandığını ancak olayın böyle bitmediğini, sonrasında kabus dolu anlar yaşadığını söyledi. Bir yandan titreyip bir yandan da ağlama krizine girdiğini söyleyen Uslu, şöyle devam etti:
"Sonra bizi kızaklarla aşağı indirdiler. Kendimi kaybettim, tir tir titriyorum. Aşağı indiğimizde ayağa kaldırdılar ama ayaklarımı hissetmiyorum. Ayaklarım soğuktan uyuştu. Ayağa kalkamıyorum, üzerine basamıyorum, yürüyemiyorum. Kalktığım anda yere yığılıyorum."