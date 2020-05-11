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Ece Seçkin’den şaşırtan itiraf: En büyük korkum…

Koronavirüs salgını nedeniyle evinde karantinada olan Ece Seçkin, sosyal medyada bir canlı yayına konuk oldu. Uzun süredir sahnelerden uzak olan Seçkin karantina günlerini nasıl geçirdiğini anlatırken yaptığı itirafla herkesi şaşırttı. İlk kez bu kadar evde kaldığını söyleyen şarkıcı, "Sokağa çıkarım, kimse beni tanımazsa diye korkuyorum" sözleriyle şaşırttı.

Giriş Tarihi: 11.05.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 11:12
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Ece Seçkin’den şaşırtan itiraf: En büyük korkum…

Şarkıcı Ece Seçkin, bir programın canlı yayın konuğu oldu. Karantina günlerinde neler yaptığını anlatan Seçkin, itiraflarıyla herkesi şaşırttı.

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Ece Seçkin’den şaşırtan itiraf: En büyük korkum…

"GÜNDE 7 KEZ EVİ SÜPÜRÜYORUM"

Koronavirüs nedeniyle uzun bir süredir sahnelerden uzak olan ve evinde vakit geçiren Ece Seçkin, bu süreçte neler yaptığını anlattı.

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Ece Seçkin’den şaşırtan itiraf: En büyük korkum…

Salgın günlerinde temizlik takıntısının daha da arttığını söyleyen Seçkin, "Günde 7 kez evi süpürüyorum." dedi.

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Ece Seçkin’den şaşırtan itiraf: En büyük korkum…

İlk kez bu kadar evde kaldığını söyleyen Ece Seçkin, normal hayat rutinindeki her şeyi çok özlediğini söyledi. Güzel şarkıcının bu sırada gözleri doldu.

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Ece Seçkin’den şaşırtan itiraf: En büyük korkum…

"KORKUYORUM"

Karantina sürecinin uzaması halinde en çok korktuğu şeyin unutulmak olduğunu söyleyen şarkıcı, "Sokağa çıkarım, kimse beni tanımazsa ne yaparım diye düşünüyorum. Bundan korkuyorum. Sıfırdan başlarım herhalde." dedi.