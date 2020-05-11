Ece Seçkin’den şaşırtan itiraf: En büyük korkum…

Koronavirüs salgını nedeniyle evinde karantinada olan Ece Seçkin, sosyal medyada bir canlı yayına konuk oldu. Uzun süredir sahnelerden uzak olan Seçkin karantina günlerini nasıl geçirdiğini anlatırken yaptığı itirafla herkesi şaşırttı. İlk kez bu kadar evde kaldığını söyleyen şarkıcı, "Sokağa çıkarım, kimse beni tanımazsa diye korkuyorum" sözleriyle şaşırttı.