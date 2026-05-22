Ece Seçkin adeta eridi! "5 haftada zayıfladı" iddiasına yanıt
Son haliyle magazin gündemine oturan Ece Seçkin, fit görünümüyle çıktığı Ankara konserinde göz kamaştırırken; kısa sürede 10 kilo verdiği yönündeki haberlere, "5 haftada değil, 8 aydır zayıflama sürecindeyim" sözleriyle son noktayı koydu.
Ünlü popçu Ece Seçkin, son dönemde yaşadığı gözle görülür değişimle magazin dünyasının ve sosyal medyanın merkezine oturdu. Nisan ayında verdiği konserdeki görüntüsünün ardından, dün akşam Ankaralı hayranlarıyla buluşan Ece Seçkin bambaşka bir imajla sahneye çıktı.
Konser esnasında çekilen fit karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Seçkin'in azmi takipçilerinden tam not alırken, iki görüntü arasındaki gözle görülür fark "Nasıl zayıfladı?" sorusunu beraberinde getirdi.
"5 HAFTADA DEĞİŞMEDİM, 8 AYLIK BİR EMEĞİN SONUCU"
Kısa sürede fazla kilolarından kurtulduğu yönündeki iddiaların ardından sessizliğini bozan Ece Seçkin, durumun sanıldığı gibi olmadığını açıkladı.
İki konseri arasında neredeyse 10 kilo fark olduğu konuşulan ünlü popçu, zayıflama hikayesinin perde arkasını şu sözlerle özetledi:
"Giydiğim kostüm beni olduğumdan daha fazla göstermişti. O geceden sonra sanki 5 haftada zayıflamışım gibi anlaşıldı. Zaten 8 aydır bir zayıflama sürecindeydim. 10-12 arası kilo verdim" dedi.
Sağlıklı yaşam yolunda büyük bir azim gösteren Ece Seçkin, yeni imajı ve fit görüntüsüyle önümüzdeki dönemde de adından sıkça söz ettireceğe benziyor.