Ece İrtem'in ölümü sonrası Esin Gündoğdu'dan acı itiraf

İstanbul'da geçirdiği rahatsızlık sonucu 35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in vefatı, ailesi ve sanat dünyasındaki dostlarını yasa boğmuştu. "Yeni Gelin", "Kızılcık Şerbeti", "Payitaht Abdülhamid" ve "Kuruluş Osman" gibi birçok yapımda rol alan İrtem'in cenazesi, geçtiğimiz haziran ayında Aydın'da toprağa verilmişti.

"Ben çok çabuk ağlayabilen ve çok çabuk gülebilen bir kadınım. Onu ben böyle bir kelimeyle anlatamam."

Program sırasında Ece İrtem'in adının geçmesi üzerine duygusal anlar yaşayan Esin Gündoğdu, konuşmakta güçlük çekti. Duygusal bir yapıya sahip olduğunu belirten ünlü oyuncu, yakın dostuna duyduğu özlemi şu sözlerle dile getirdi:

"Ece ile çok teşrik-i mesaimiz oldu. Ev arkadaşlığı da yaptık beraber. Çok nevi şahsına münhasır bir insandı. Çok iyi bir insandı. Çok da işte, bir yerdeydi aslında. Hani o kadar çok tırmandığı, tırmaladığı ya... Ekmeğini yiyemeden gitti ve çok genç bir ölüm. Keşke yaşasaydı."

Bir dönem Ece İrtem ile ev arkadaşlığı yaptıklarını açıklayan Gündoğdu, genç oyuncunun mesleğine duyduğu tutkudan ve sektörde verdiği mücadeleden bahsetti.

"BİZ KÜS AYRILDIK ECE'YLE"

Esin Gündoğdu'nun açıklamalarında en dikkat çeken bölüm ise Ece İrtem ile vefatından önce aralarının açık olduğunu söylemesi oldu. Yaşadığı pişmanlığı gözyaşları içinde anlatan Gündoğdu, şu ifadeleri kullandı:

"Ve biz küs ayrıldık Ece'yle maalesef. O da tabii canımı acıtıyor ama çok da böyle hani nefret etmiyorduk birbirimizden. Kırgındık. Herkes Ece için dua etsin. Ben başka bir şey istemiyorum."

Esin Gündoğdu'nun Ece İrtem hakkındaki sözleri ve "Biz küs ayrıldık" itirafı, izleyenleri duygulandırdı.