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Ece İrtem'in ölümü sonrası Esin Gündoğdu'dan acı itiraf

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem'in eski dostu Esin Gündoğdu, katıldığı programda gözyaşlarına hakim olamadı. İrtem ile bir dönem ev arkadaşlığı yaptıklarını anlatan Gündoğdu, "Biz küs ayrıldık Ece'yle maalesef. O da canımı acıtıyor" sözleriyle yaşadığı büyük üzüntüyü dile getirdi.

Ece İrtem'in ölümü sonrası Esin Gündoğdu'dan acı itiraf 1

İstanbul'da geçirdiği rahatsızlık sonucu 35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in vefatı, ailesi ve sanat dünyasındaki dostlarını yasa boğmuştu. "Yeni Gelin", "Kızılcık Şerbeti", "Payitaht Abdülhamid" ve "Kuruluş Osman" gibi birçok yapımda rol alan İrtem'in cenazesi, geçtiğimiz haziran ayında Aydın'da toprağa verilmişti.

Ece İrtem'in ölümü sonrası Esin Gündoğdu'dan acı itiraf 2

Genç yaşta gelen ani ölümün üzerinden haftalar geçmesine rağmen Ece İrtem'in yakın dostlarının acısı dinmedi. Oyuncu Esin Gündoğdu, katıldığı bir YouTube programında İrtem'i anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

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Ece İrtem'in ölümü sonrası Esin Gündoğdu'dan acı itiraf 3

ECE İRTEM'İ ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Program sırasında Ece İrtem'in adının geçmesi üzerine duygusal anlar yaşayan Esin Gündoğdu, konuşmakta güçlük çekti. Duygusal bir yapıya sahip olduğunu belirten ünlü oyuncu, yakın dostuna duyduğu özlemi şu sözlerle dile getirdi:

"Ben çok çabuk ağlayabilen ve çok çabuk gülebilen bir kadınım. Onu ben böyle bir kelimeyle anlatamam."

Ece İrtem'in ölümü sonrası Esin Gündoğdu'dan acı itiraf 4

"EKMEĞİNİ YİYEMEDEN GİTTİ"

Bir dönem Ece İrtem ile ev arkadaşlığı yaptıklarını açıklayan Gündoğdu, genç oyuncunun mesleğine duyduğu tutkudan ve sektörde verdiği mücadeleden bahsetti.

"Ece ile çok teşrik-i mesaimiz oldu. Ev arkadaşlığı da yaptık beraber. Çok nevi şahsına münhasır bir insandı. Çok iyi bir insandı. Çok da işte, bir yerdeydi aslında. Hani o kadar çok tırmandığı, tırmaladığı ya... Ekmeğini yiyemeden gitti ve çok genç bir ölüm. Keşke yaşasaydı."

Ece İrtem'in ölümü sonrası Esin Gündoğdu'dan acı itiraf 5

"BİZ KÜS AYRILDIK ECE'YLE"

Esin Gündoğdu'nun açıklamalarında en dikkat çeken bölüm ise Ece İrtem ile vefatından önce aralarının açık olduğunu söylemesi oldu. Yaşadığı pişmanlığı gözyaşları içinde anlatan Gündoğdu, şu ifadeleri kullandı:

"Ve biz küs ayrıldık Ece'yle maalesef. O da tabii canımı acıtıyor ama çok da böyle hani nefret etmiyorduk birbirimizden. Kırgındık. Herkes Ece için dua etsin. Ben başka bir şey istemiyorum."

Esin Gündoğdu'nun Ece İrtem hakkındaki sözleri ve "Biz küs ayrıldık" itirafı, izleyenleri duygulandırdı.

Ece İrtem'in ölümü sonrası Esin Gündoğdu'dan acı itiraf 6

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

"Aşk Yeniden", "Yeni Gelin" ve "Vermem Seni Ellere" başta olmak üzere birçok popüler televizyon dizisinde rol alan oyuncu Esin Gündoğdu, başarılı kariyerinin yanı sıra geçirdiği büyük değişimle de adından söz ettiriyor.

Ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Esin Gündoğdu'nun son hali bir kez daha dikkat çekti. Fazla kilolarından kurtulan ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi sosyal medyada da gündem oldu.

Ece İrtem'in ölümü sonrası Esin Gündoğdu'dan acı itiraf 7

TAM 72 KİLO VERDİ

Bir dönem 138 kiloya kadar çıkan Esin Gündoğdu, ameliyat olmadan uyguladığı diyet ve sağlıklı beslenme programıyla büyük bir değişim yaşadı. Yaklaşık 10 yıla yayılan zayıflama sürecinde tam 72 kilo veren oyuncu, 66 kiloya kadar düştü.

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