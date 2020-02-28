Ece Erken'e yasak aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eşinden tokat gibi yanıt!

Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı yasak aşkın ortaya çıkmasının ardından "Ortada ne gizli ne de yasak bir şey yaşıyorum. İlişkimi çalışma arkadaşlarımdan aileme kadar herkes biliyor. Biz zaten birlikteliğimizi ortada yaşıyoruz." şeklinde açıklama yapmıştı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşinden boşanmaya çalıştığını ve ilişkisinin meşru olduğunu savunan Ece Erken'e aldatılan eşten fotoğraflı yanıt geldi.