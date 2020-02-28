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Ece Erken'e yasak aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eşinden tokat gibi yanıt!

Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı yasak aşkın ortaya çıkmasının ardından "Ortada ne gizli ne de yasak bir şey yaşıyorum. İlişkimi çalışma arkadaşlarımdan aileme kadar herkes biliyor. Biz zaten birlikteliğimizi ortada yaşıyoruz." şeklinde açıklama yapmıştı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşinden boşanmaya çalıştığını ve ilişkisinin meşru olduğunu savunan Ece Erken'e aldatılan eşten fotoğraflı yanıt geldi.

Giriş Tarihi: 28.02.2020 18:26 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020 18:31
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Ece Erken'e yasak aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eşinden tokat gibi yanıt!

Evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Ece Erken gündemden düşmüyor. Sunuculuğunu yaptığı programında ilişkisine dair yaptığı açıklamalarla pes dedirten Erken'e aldatılan eş Benan Mahmutyazıcıoğlu'dan tokat gibi bir fotoğraf geldi.

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Ece Erken'e yasak aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eşinden tokat gibi yanıt!

Ece Erken, Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan aynı zamanda evli ve iki çocuk babası olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı.

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Ece Erken'e yasak aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eşinden tokat gibi yanıt!

İlişkisini ilan eden ve sevgilisinin 9 ay önce boşanma kararı aldığını söyleyen Ece Erken'in zor durumda bırakacak bir fotoğraf ortaya çıktı.

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Ece Erken'e yasak aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eşinden tokat gibi yanıt!

"9 AY ÖNCE BOŞANMA KARARI VERDİ"

Geçtiğimiz gün Mahmutyazıcıoğlu'yla yaşadığı aşk basına sızınca sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz programının canlı yayında açıklama yapan Ece Erken, "Ortada ne gizli ne de yasak bir şey yaşıyorum. İlişkimi çalışma arkadaşlarımdan aileme kadar herkes biliyor. Biz zaten birlikteliğimizi ortada yaşıyoruz" dedi.

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Ece Erken'e yasak aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eşinden tokat gibi yanıt!

Bunun üzerine gündemden düşmeyen Ece Erken bugün yaptığı açıklama da ise "9 ay önce boşanmaya karar verdiği için mahkeme açmış bir beyefendiyle görüştüğümü söylemiştim" dedi.