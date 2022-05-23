Ece Erken ateş püskürdü! Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili yorum çileden çıkardı

Ece Erken şu ifadeleri kullandı:

"Ne yapayım üzülmeyeyim mi 15-20 yıl geçmedi diye? Veya sevgili yapayım bir sürü, üzülmeyeyim nasıl arzu ederdiniz? İnanın o kadar boş o kadar zavallı geliyorsunuz ki gerçekler ortadayken."