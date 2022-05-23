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Ece Erken ateş püskürdü! Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili yorum çileden çıkardı

Ece Erken yine paylaşımıyla gündem oldu. Eşi Şafak Mahhmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından yaşadığı acıyı sık sık takipçileriyle paylaşan ünlü sunucu, kaybettiği eşiyle yeni bir pozunu yayınladı. Fotoğrafa Şafak Mahmutyazıcıoğlu'un eski eşi ile ilgili gelen bir yorum ise Ece Erken'i çileden çıkardı.

Giriş Tarihi: 23.05.2022 09:46 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 09:46
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Ece Erken ateş püskürdü! Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili yorum çileden çıkardı

Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Eşini kaybeden Ece Erken şu sıralar zor günleri atlatmaya çalışıyor. Erken öldürülen kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla bir pozunu paylaştı. Ece Erken'in paylaşımına gelen bir yorum, ünlü sunucuyu adeta çıldırttı.

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Ece Erken ateş püskürdü! Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili yorum çileden çıkardı

Ece Erken öldürülen kocasıyla öpüştüğü anı paylaşarak "Bizimkisi bir aşk hikâyesi" yazdı.

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Ece Erken ateş püskürdü! Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili yorum çileden çıkardı

Bir takipçi ise bu paylaşıma "Ay Allah'ım yeter artık ilk eşi ne yapsın 15 yıllık bir evliliği var" yorumunda bulununca, Erken, sinirden deliye döndü.

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Ece Erken ateş püskürdü! Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili yorum çileden çıkardı

Ece Erken şu ifadeleri kullandı:

"Ne yapayım üzülmeyeyim mi 15-20 yıl geçmedi diye? Veya sevgili yapayım bir sürü, üzülmeyeyim nasıl arzu ederdiniz? İnanın o kadar boş o kadar zavallı geliyorsunuz ki gerçekler ortadayken."

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Ece Erken ateş püskürdü! Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili yorum çileden çıkardı

Benan Kocadereli son olarak eski eşinin olan bir evi Ece Erken'e sormadan kiraya vererek gündeme gelmişti.