23 Mayıs 2022, Pazartesi
Ece Erken ateş püskürdü! Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili yorum çileden çıkardı
Ece Erken yine paylaşımıyla gündem oldu. Eşi Şafak Mahhmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından yaşadığı acıyı sık sık takipçileriyle paylaşan ünlü sunucu, kaybettiği eşiyle yeni bir pozunu yayınladı. Fotoğrafa Şafak Mahmutyazıcıoğlu'un eski eşi ile ilgili gelen bir yorum ise Ece Erken'i çileden çıkardı.
Giriş Tarihi: 23.05.2022 09:46 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 09:46
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