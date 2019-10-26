Ebru Yaşar’dan şaşırtan Demet Akalın açıklaması: Bana pahalı hediye almasın

Demet Akalın ve yakın arkadaşları olan Berkay–Özlem Ada Şahin çifti arasında hediye saat krizi çıkmış, taraflar birbirleri hakkında sert açıklamalar yapmıştı. Ebru Yaşar, yaşanan hediye krizine dair çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Yaşar, 'Demet bana pahalı hediyeler almasın. Küçük şeyler beni mutlu eder' dedi.