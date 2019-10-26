26 Ekim 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Ebru Yaşar’dan şaşırtan Demet Akalın açıklaması: Bana pahalı hediye almasın

Demet Akalın ve yakın arkadaşları olan Berkay–Özlem Ada Şahin çifti arasında hediye saat krizi çıkmış, taraflar birbirleri hakkında sert açıklamalar yapmıştı. Ebru Yaşar, yaşanan hediye krizine dair çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Yaşar, 'Demet bana pahalı hediyeler almasın. Küçük şeyler beni mutlu eder' dedi.

Giriş Tarihi: 26.10.2019 16:51 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 16:51
  • 1
  • 6
Ebru Yaşar’dan şaşırtan Demet Akalın açıklaması: Bana pahalı hediye almasın

Şarkıcı Ebru Yaşar, Demet Akalın'ın Berkay ve Özlem Ada Şahin ile yaşadığı saat krizi ile ilgili konuştu.

  • 2
  • 6
Ebru Yaşar’dan şaşırtan Demet Akalın açıklaması: Bana pahalı hediye almasın

"Maddiyatın girdiği işler, çıkara döner" diyen şarkıcı, "Keşke baştan öyle servet değerindeki saate tenezzül etmeselerdi. Demet sakın bana pahalı bir hediye almasın. Küçük şeyler beni mutlu etmeye yeter de artar" dedi.

  • 3
  • 6
Ebru Yaşar’dan şaşırtan Demet Akalın açıklaması: Bana pahalı hediye almasın

Ebru Yaşar evini basan tahtakurularından da şöyle dert yandı:

  • 4
  • 6
Ebru Yaşar’dan şaşırtan Demet Akalın açıklaması: Bana pahalı hediye almasın

"Birinin başına bir şey gelmesini mi istiyorsunuz, 'Evini tahtakurusu bassın' demeniz yeterli. Aylarca yuvama giremedim. Her yer ilaçlandı. Komşular bile tatile çıktı. Apartmanı boşalttık."

  • 5
  • 6
Ebru Yaşar’dan şaşırtan Demet Akalın açıklaması: Bana pahalı hediye almasın