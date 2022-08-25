Ebru Yaşar’dan İbrahim Tatlıses’e geçmiş olsun ziyareti: Bir kurşun öldürmemiş kaza vız gelir tırıs gider

EBRU YAŞAR: AYAĞINDA KIRIK VAR

İbrahim Tatlıses'in tedavi gördüğü hastaneye gelip, ziyaret eden bir diğer isim de şarkıcı Ebru Yaşar oldu. Yaşar, "Şaşkınlığı var ama 'Seni bir kurşun öldürmemiş, araba kazası vız gelir tırıs gider' dedim. Akşama sahne alacak, ayağında kırık var. Her şey yolunda, çocukları iyi. Şu anda da 'Sahne alacağım' diyor. Kazadan dolayı bayağı korkmuş. Çok ciddi bir kaza, arkada uzanıyormuş, arabanın içerisinde üç kez yuvarlanmış. Ayağı kırılmış ama bilincini kaybetmemiş" şeklinde konuştu.