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Haberler Galeri Ebru Yaşar’dan İbrahim Tatlıses’e geçmiş olsun ziyareti: Bir kurşun öldürmemiş kaza vız gelir tırıs gider

Ebru Yaşar’dan İbrahim Tatlıses’e geçmiş olsun ziyareti: Bir kurşun öldürmemiş kaza vız gelir tırıs gider

İbrahim Talıses'in içinde bulunduğu minibüs, Bodrum Yalıkavak'ta kaza yaptı. Karşı yönden gelen kamyonla kafa kafaya çarpışan ve şarampole yuvarlanan araçta sıkışan İbrahim Tatlıses, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Şarkıcı Demet Akalın ve hayat arkadaşı Okan Kurt, ayağında kırık olan sanatçıyı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ebru Yaşar hastane önünde açıklama yaparken, Gülben Ergen de sosyal medyada paylaşımıyla İbo'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Giriş Tarihi: 25.08.2022 16:45 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 16:46
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Ebru Yaşar’dan İbrahim Tatlıses’e geçmiş olsun ziyareti: Bir kurşun öldürmemiş kaza vız gelir tırıs gider

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İbrahim Tatlıses dahil altı kişinin yaralandığı kazanın detayları ortaya çıktı. Kapuz Caddesi'nden saat 10.50'de Ortakent yönüne giden Gültekin Gülsoy'un kullandığı 48 BZ 087 plakalı kamyonun, bölünmüş yola 60 metre kala yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp, savrulduktan sonra karşı şeride geçerek Uğur Yılmaz yönetimindeki 35 GH 063 plakalı ve İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüsle çarpıştığı öğrenildi. Yılmaz'ın kullandığı minibüs, arkadan gelen Mehmet Ali Timurhan'ın kullandığı 48 BD 731 plakalı otomobilin ön kısmına çarptı, kamyon ve minibüs uçuruma düştü. Kazada İbrahim Tatlıses, kamyon şoförü Gültekin Gülsoy, polis memuru Alper Arıcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu altı kişi yaralandı.

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Ebru Yaşar’dan İbrahim Tatlıses’e geçmiş olsun ziyareti: Bir kurşun öldürmemiş kaza vız gelir tırıs gider

TATLISES'İN SAĞLIK DURUMU

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu özel aparatlarla aracın kapısı söküldü. Önce, diğer iki yaralı çıkarıldı, ardından İbrahim Tatlıses kurtarıldı. Sanatçı, sedyeye alınıp, hazır bekleyen ambulansa taşındı. Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırılan İmparator'un bacağında kırıklar olduğu öğrenildi.

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Ebru Yaşar’dan İbrahim Tatlıses’e geçmiş olsun ziyareti: Bir kurşun öldürmemiş kaza vız gelir tırıs gider

DEMET AKALIN HASTANEYE GELDİ

Öte yandan şarkıcı Demet Akalın ve hayat arkadaşı Okan Kurt, kazada yaralanan 70 yaşındaki sanatçı İbrahim Tatlıses'i tedavi gördüğü Bodrum'daki özel hastanede ziyaret etti. Akalın, Tatlıses'in durumunun iyi olduğunu belirterek, "Kendisiyle görüştüm. Sağlık durumu iyi. Akşama çıkar herhalde. Evlatları yanında" diye konuştu.

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Ebru Yaşar’dan İbrahim Tatlıses’e geçmiş olsun ziyareti: Bir kurşun öldürmemiş kaza vız gelir tırıs gider

"TATLISES'E BİR ŞEYCİKLER OLMAZ"

Gülben Ergen, yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses'in hastane odasından bir görüntüsünü paylaştı. Ünlü şarkıcı, "Geçmişler olsun. Unutmuyoruz ki İbrahim Tatlıses'e bir şeycikler olmaz" mesajını yazdı.

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Ebru Yaşar’dan İbrahim Tatlıses’e geçmiş olsun ziyareti: Bir kurşun öldürmemiş kaza vız gelir tırıs gider

EBRU YAŞAR: AYAĞINDA KIRIK VAR

İbrahim Tatlıses'in tedavi gördüğü hastaneye gelip, ziyaret eden bir diğer isim de şarkıcı Ebru Yaşar oldu. Yaşar, "Şaşkınlığı var ama 'Seni bir kurşun öldürmemiş, araba kazası vız gelir tırıs gider' dedim. Akşama sahne alacak, ayağında kırık var. Her şey yolunda, çocukları iyi. Şu anda da 'Sahne alacağım' diyor. Kazadan dolayı bayağı korkmuş. Çok ciddi bir kaza, arkada uzanıyormuş, arabanın içerisinde üç kez yuvarlanmış. Ayağı kırılmış ama bilincini kaybetmemiş" şeklinde konuştu.