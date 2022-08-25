25 Ağustos 2022, Perşembe
Ebru Yaşar’dan İbrahim Tatlıses’e geçmiş olsun ziyareti: Bir kurşun öldürmemiş kaza vız gelir tırıs gider
İbrahim Talıses'in içinde bulunduğu minibüs, Bodrum Yalıkavak'ta kaza yaptı. Karşı yönden gelen kamyonla kafa kafaya çarpışan ve şarampole yuvarlanan araçta sıkışan İbrahim Tatlıses, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Şarkıcı Demet Akalın ve hayat arkadaşı Okan Kurt, ayağında kırık olan sanatçıyı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ebru Yaşar hastane önünde açıklama yaparken, Gülben Ergen de sosyal medyada paylaşımıyla İbo'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Giriş Tarihi: 25.08.2022 16:45 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 16:46
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