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Ebru Şallı'nın oğlu Beren'in son hali gündem oldu! O şimdi 20 yaşında delikanlı! "Bu nasıl yakışıklılık"

2019 yılında Uğur Akkuş ile evlenen Ebru Şallı, sosyal medya hesabından eski eşi Harun Tan ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren Tan'ın doğum gününe özel bir paylaşım yaptı. 'Berom' diye seslendiği oğlunun fotoğraflarını peş peşe paylaşan Şallı, "İyi ki seni doğurmuşum" notunu düştü. Yakışıklılığıyla dikkatleri üzerine çeken Beren Tan'ın son hali ise ağızları açık bıraktı! İşte Ebru Şallı'dan yeni paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 06.03.2024 14:59 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 14:59
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Ebru Şallı’nın oğlu Beren’in son hali gündem oldu! O şimdi 20 yaşında delikanlı! Bu nasıl yakışıklılık

2002 yılında iş insanı Harun Tan ile evlenen Ebru Şallı'nın bu evlilikten Beren ve Pars adlarında iki oğlu oldu. 2013 yılında Harun Tan ile boşanma kararı alan Şallı, küçük oğlu Pars'ı 2020 yılında lenfoma sebebiyle 10 yaşındayken kaybetti ve derin bir acı yaşadı.

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Ebru Şallı’nın oğlu Beren’in son hali gündem oldu! O şimdi 20 yaşında delikanlı! Bu nasıl yakışıklılık

Yaşadığı büyük kaybın ardından tüm ilgisini büyük oğlu Beren Tan'a yoğunlaştıran Ebru Şallı, oğlunun 20. yaş gününü sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımla kutladı.

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Ebru Şallı’nın oğlu Beren’in son hali gündem oldu! O şimdi 20 yaşında delikanlı! Bu nasıl yakışıklılık

Oğluyla birlikte çektirdiği fotoğrafları paylaşan Şallı, "Seni çok seviyorum. Dünyanın en tatlı, en efendi oğlu... İyi ki doğdun Bero'm! Ne zaman 20 yaşına geldin sen! İyi ki seni doğurmuşum!" ifadelerini kullandı.

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Ebru Şallı’nın oğlu Beren’in son hali gündem oldu! O şimdi 20 yaşında delikanlı! Bu nasıl yakışıklılık

Ebru Şallı'nın bu duygusal paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı. Ayrıca, yakın dostları Demet Şener ve Ebru Akel de bu özel günü kayıtsız bırakmadılar.

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Ebru Şallı’nın oğlu Beren’in son hali gündem oldu! O şimdi 20 yaşında delikanlı! Bu nasıl yakışıklılık

Ebru Şallı'nın oğlu Beren Tan