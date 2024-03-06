Ebru Şallı'nın oğlu Beren'in son hali gündem oldu! O şimdi 20 yaşında delikanlı! "Bu nasıl yakışıklılık"

2019 yılında Uğur Akkuş ile evlenen Ebru Şallı, sosyal medya hesabından eski eşi Harun Tan ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren Tan'ın doğum gününe özel bir paylaşım yaptı. 'Berom' diye seslendiği oğlunun fotoğraflarını peş peşe paylaşan Şallı, "İyi ki seni doğurmuşum" notunu düştü. Yakışıklılığıyla dikkatleri üzerine çeken Beren Tan'ın son hali ise ağızları açık bıraktı! İşte Ebru Şallı'dan yeni paylaşımlar...