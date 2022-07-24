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Haberler Galeri Ebru Şallı’nın ilk kocası Ozan Orhon eski defterleri açtı! Orhon’un itirafları gündeme bomba gibi düştü: Ebru daha 18 yaşındaydı…

Ebru Şallı’nın ilk kocası Ozan Orhon eski defterleri açtı! Orhon’un itirafları gündeme bomba gibi düştü: Ebru daha 18 yaşındaydı…

Liseyi bitirdikten sonra 1993'te fotomodelliğe başlayan Ebru Şallı, 1995 yılında Queen of Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçildi. Şöhret yolunda ilerleyen Ebru Şallı, Haziran 1997'de Ozan Orhon ile nikah masasına oturarak ilk evliliğini yaptı. Fakat bu evlilik sadece 1 yıl sürdü. Bir dönemler adını sık sık duyduğumuz ve bir süredir ortalarda gözükmeyen Ozan Orhon, son röportajıyla magazin gündemine oturdu. Hem kariyeri ile ilgili hem de özel hayatı ile ilgili pek çok konuda samimi açıklamalarda bulunan Orhon, Ebru Şallı ile ilgili sözleriyle de dikkat çekti. İşte Ozan Orhon'un o itirafı…

Giriş Tarihi: 24.07.2022 22:59
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Ebru Şallı’nın ilk kocası Ozan Orhon eski defterleri açtı! Orhon’un itirafları gündeme bomba gibi düştü: Ebru daha 18 yaşındaydı…

"HAYATIMIN MUCİZESİ"

1990'larda pop dünyasında yıldızı parlayan şarkıcı Ozan Orhon, geçen ağustos ayında dördüncü evliliğini Selcan Demirci ile yapmış ve "Hayatımın mucizesi olarak bakıyorum. Evliliğe kapılarımı kapattığım zaman karşılaştık" ifadelerini kullanmıştı

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ebru Şallı’nın ilk kocası Ozan Orhon eski defterleri açtı! Orhon’un itirafları gündeme bomba gibi düştü: Ebru daha 18 yaşındaydı…

Orhon, "Yalnız başıma Robinson Crusoe hayatı yaşıyordum. Hayat bir şekilde karşınıza çıkartabiliyor. Evliliklerimin hiçbirinden pişman değilim.

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Ebru Şallı’nın ilk kocası Ozan Orhon eski defterleri açtı! Orhon’un itirafları gündeme bomba gibi düştü: Ebru daha 18 yaşındaydı…

"İYİ Kİ DE ONLAR YAŞANDI"

İyi ki de onlar yaşandı ki doğruyu ve sevdiğim insanı buldum" şeklinde konuşmuştu.

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Ebru Şallı’nın ilk kocası Ozan Orhon eski defterleri açtı! Orhon’un itirafları gündeme bomba gibi düştü: Ebru daha 18 yaşındaydı…

Ozan Orhon, birkaç gün önce de Armağan Çağlayan'ın programına konuk olarak gündeme geldi.

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Ebru Şallı’nın ilk kocası Ozan Orhon eski defterleri açtı! Orhon’un itirafları gündeme bomba gibi düştü: Ebru daha 18 yaşındaydı…

EBRU ŞALLI İLE AŞKINI ANLATTI

Kariyerinden özel hayatına birçok konuda konuşan Orhon, programda 1996 yılında evlendiği Ebru Şallı ile yaşadığı aşk sürecini anlattı.