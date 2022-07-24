Ebru Şallı’nın ilk kocası Ozan Orhon eski defterleri açtı! Orhon’un itirafları gündeme bomba gibi düştü: Ebru daha 18 yaşındaydı…

Liseyi bitirdikten sonra 1993'te fotomodelliğe başlayan Ebru Şallı, 1995 yılında Queen of Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçildi. Şöhret yolunda ilerleyen Ebru Şallı, Haziran 1997'de Ozan Orhon ile nikah masasına oturarak ilk evliliğini yaptı. Fakat bu evlilik sadece 1 yıl sürdü. Bir dönemler adını sık sık duyduğumuz ve bir süredir ortalarda gözükmeyen Ozan Orhon, son röportajıyla magazin gündemine oturdu. Hem kariyeri ile ilgili hem de özel hayatı ile ilgili pek çok konuda samimi açıklamalarda bulunan Orhon, Ebru Şallı ile ilgili sözleriyle de dikkat çekti. İşte Ozan Orhon'un o itirafı…