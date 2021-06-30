Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'dan Elon Musk'a teklif gitti! Uzay üssü kuracak

"EN BÜYÜK İŞİM DAHA FAZLA ÖĞRENMEK"

En büyük işim; hep daha fazla öğrenmek ve kendimle yarışmak. 14 yaşından beri dünyayı dolaşıyorum. Kendimi geliştirmek ve sürekli öğrenmek bu hayatta beni en mutlu eden şey. İş hayatındaki en önemli prensibim ise çalışmak, çalışmak, çalışmak...