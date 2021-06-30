30 Haziran 2021, Çarşamba
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Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'dan Elon Musk'a teklif gitti! Uzay üssü kuracak
Manken Ebru Şallı'nın iş insanı eşi Uğur Akkuş, Esquire dergisinin yaz sayısına konuştu. 14 yaşından beri çalıştığını ve pek çok alana yatırım yaptığını belirten Akkuş, yeni projesini şöyle anlattı. Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay ve havacılık şirketi SpaceX ile temas kurduğunu söyleyen Akkuş, "Türkiye'de uzay turizmi üssü açmaları konusunda teklifte bulunduk. Hedefimiz Kapadokya'da uzay turizmi üssü kurmak" dedi. İşte Uğur Akkuş'un samimi açıklamaları...
Giriş Tarihi: 30.06.2021 11:19 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 11:24
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