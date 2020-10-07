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Ebru Şallı’dan hayatını kaybeden oğlu Pars Tan adına anlamlı bağış

Eski manken ve sunucu Ebru Şallı, geçtiğimiz nisan ayında 10 yaşındaki oğlu Pars Tan'ı kaybetmişti. Yaşadığı acı kayıp sonrası dış dünyayla bağını koparan Ebru Şallı, önceki akşam eşi Uğur Akkuş ve arkadaşlarıyla birlikte Yeniköy'de bir mekanda yemek yedi. Çık��şta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şallı, oğlu adına yaptığı anlamlı bağıştan bahsetti.

Giriş Tarihi: 07.10.2020 13:56 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 13:58
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Ebru Şallı’dan hayatını kaybeden oğlu Pars Tan adına anlamlı bağış

Eski manken Ebru Şallı, önceki akşam iş insanı eşi Uğur Akkuş ile birlikte Yeniköy'deki bir mekanda objektiflere yansıdı. Arkadaşlarıyla buluşan çift, yemek yiyip sohbet etti.

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Ebru Şallı’dan hayatını kaybeden oğlu Pars Tan adına anlamlı bağış

Habertürk'ün haberine göre; çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şallı, Bodrum'a yerleştiğini ve artık emekli hayatı yaşayacağını belirtti.

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Ebru Şallı’dan hayatını kaybeden oğlu Pars Tan adına anlamlı bağış

43 yaşındaki Ebru Şallı, "Çalışmayı çok seviyorum ama biraz emekli hayatına geçeceğim galiba. Gideceğiz, geleceğiz ama orada yaşarız diye düşünüyorum" dedi.

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Ebru Şallı’dan hayatını kaybeden oğlu Pars Tan adına anlamlı bağış

Bir jean markasının koleksiyonunu hazırlayan Şallı, "Çalışmalar beni yaşadığım bu kötü süreçten sonra güzel oyalıyor. Esasında yine koleksiyonlarımı yapıyorum, çalışıyorum yani. Bir yandan devam ediyorum" şeklinde konuştu.

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Ebru Şallı’dan hayatını kaybeden oğlu Pars Tan adına anlamlı bağış

Ebru Şallı'nın 10 yaşındaki oğlu Pars Tan, geçtiğimiz nisan ayında lenfoma kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.