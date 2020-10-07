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Ebru Şallı’dan hayatını kaybeden oğlu Pars Tan adına anlamlı bağış
Eski manken ve sunucu Ebru Şallı, geçtiğimiz nisan ayında 10 yaşındaki oğlu Pars Tan'ı kaybetmişti. Yaşadığı acı kayıp sonrası dış dünyayla bağını koparan Ebru Şallı, önceki akşam eşi Uğur Akkuş ve arkadaşlarıyla birlikte Yeniköy'de bir mekanda yemek yedi. Çık��şta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şallı, oğlu adına yaptığı anlamlı bağıştan bahsetti.
Giriş Tarihi: 07.10.2020 13:56 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 13:58
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