Ebru Şallı’dan boşanma açıklaması: Lütfen beni de anlayın

2019 yılında dünyaevine giren Ebru Şallı ve Uğur Akkuş bir kez daha ayrılık haberleriyle gündeme geldi. Bir süredir evliliklerinde kriz olan çiftin evlerini ayırdığı ve boşanacakları ileri sürüldü. "Her evlilikte olduğu gibi zaman zaman biz de fikir ayrılıkları yaşıyoruz" diyen Şallı, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Boşanacağı iddiaları ile ilgili bakın ne dedi...