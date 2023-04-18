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Ebru Şallı’dan boşanma açıklaması: Lütfen beni de anlayın

2019 yılında dünyaevine giren Ebru Şallı ve Uğur Akkuş bir kez daha ayrılık haberleriyle gündeme geldi. Bir süredir evliliklerinde kriz olan çiftin evlerini ayırdığı ve boşanacakları ileri sürüldü. "Her evlilikte olduğu gibi zaman zaman biz de fikir ayrılıkları yaşıyoruz" diyen Şallı, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Boşanacağı iddiaları ile ilgili bakın ne dedi...

Giriş Tarihi: 18.04.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 10:10
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Ebru Şallı’dan boşanma açıklaması: Lütfen beni de anlayın

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, 2019'da Çırağan Sarayı'nda hayatlarını birleştirmişti. Ünlü çift ile ilgili geçtiğimiz ekim ayında şoke eden bir haber gündem olmuştu.

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Ebru Şallı’dan boşanma açıklaması: Lütfen beni de anlayın

Akkuş'un, eşi Şallı'yı seyir halindeki araç içinde darp ettiği öne sürülmüştü. İkili, çok konuşulan iddiayı reddetmişti.

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Ebru Şallı’dan boşanma açıklaması: Lütfen beni de anlayın

Geçmişte yaşadıkları krizleri atlatıp beraberliklerine bir şans daha veren Ebru şallı ve Uğur Akkuş'un, bu kez fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma noktasına geldiği belirtildi.

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Ebru Şallı’dan boşanma açıklaması: Lütfen beni de anlayın

Ayrılık iddiası sonrası gözlerin çevrildiği eski mankenden çarpıcı bir açıklama geldi. Henüz boşanma davası açmadığını vurgulayan Ebru Şallı, evliliğinin bitme noktasına geldiği dedikodusunu ise kabul etti:

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Ebru Şallı’dan boşanma açıklaması: Lütfen beni de anlayın

"Çıkan haberlere istinaden bunları yazmak istedim. Henüz açılmış herhangi bir boşanma davası yoktur. Her evlilikte olduğu gibi zaman zaman biz de fikir ayrılıkları yaşıyoruz. Hepsi bu. Her şeyin hayırlısı olsun."