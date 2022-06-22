Ebru Şahin düğün öncesi soluğu orada aldı

Destan'da Akkız rolüne hayat veren Ebru Şahin, dizinin sezon finali yapmasının ardından Cedi Osman'la düğün hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz haftalarda aile arasında düzenlenen törenle nişanlanan ikili, biri Makedonya'da biri Çeşme'de olmak üzere iki düğün planladı. Nikah masasına oturmasına sayılı günler kalan Ebru Şahin, düğün öncesi soluğu Amsterdam'da aldı. İşte detaylar...