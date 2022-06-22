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Ebru Şahin düğün öncesi soluğu orada aldı

Destan'da Akkız rolüne hayat veren Ebru Şahin, dizinin sezon finali yapmasının ardından Cedi Osman'la düğün hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz haftalarda aile arasında düzenlenen törenle nişanlanan ikili, biri Makedonya'da biri Çeşme'de olmak üzere iki düğün planladı. Nikah masasına oturmasına sayılı günler kalan Ebru Şahin, düğün öncesi soluğu Amsterdam'da aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.06.2022 09:55
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Ebru Şahin düğün öncesi soluğu orada aldı

İki yıldır aşk yaşayan Ebru Şahin ve Cedi Osman, çıktıkları Kapadokya tatilinde evlilik kararı almıştı.

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Ebru Şahin düğün öncesi soluğu orada aldı

Ebru Şahin, kendisine Kapadokya'nın büyülü manzarasında evlenme teklifi eden sevgilisi Cedi Osman'a "Evet" yanıtını vermişti.

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Ebru Şahin düğün öncesi soluğu orada aldı

Destan'ın yıldızı Ebru Şahin'in Instagram'da yayınladığı mutluluk pozlarına ise rekor beğeni ve tebrik mesajları gelmişti.

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Ebru Şahin düğün öncesi soluğu orada aldı

Nikah masasına oturmak için kolları sıvayan Cedi Osman ile Ebru Şahin'in düğün ve nikah detayları netleşti.

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Ebru Şahin düğün öncesi soluğu orada aldı

'Destan' dizisinde 'Akkız' rolüne hayat veren oyuncu Ebru Şahin ile NBA oyuncusu milli basketbolcu Cedi Osman, 1 Temmuz'da Makedonya'da hayatını birleştirecek.