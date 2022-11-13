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Ebru Şahin de estetikli çıktı! Eski halini gören tanıyamadı

Bir süredir ekranlardan uzak olan Ebru Şahin'den bomba haber geldi. Çağatay Ulusoy'la Centilmen filminde başrolü paylaşacağı ortaya çıkan güzel oyuncu bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Şahin'in ortaya çıkan estetiksiz fotoğrafları görenleri şoke etti. İşte Ebru Şahin'in şaşırtan değişimi...

Giriş Tarihi: 13.11.2022 14:08
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Ebru Şahin de estetikli çıktı! Eski halini gören tanıyamadı

Cedi Osman'la evliliğinin ardından Amerika'ya giden Ebru Şahin'den sevenlerine müjdeli haber geldi. Çağatay Ulusoy'la Centilmen filminde başrolü paylaşacağı ortaya çıkan güzel oyuncu, sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Ebru Şahin de estetikli çıktı! Eski halini gören tanıyamadı

Güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Şahin'in ortaya çıkan estetiksiz fotoğrafları görenleri şoke etti.

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Ebru Şahin de estetikli çıktı! Eski halini gören tanıyamadı

İşte Ebru Şahin'in şaşırtan değişimi...

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Ebru Şahin de estetikli çıktı! Eski halini gören tanıyamadı

Seray Kaya

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Ebru Şahin de estetikli çıktı! Eski halini gören tanıyamadı

Seray Kaya