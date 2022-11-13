Ebru Şahin de estetikli çıktı! Eski halini gören tanıyamadı

Bir süredir ekranlardan uzak olan Ebru Şahin'den bomba haber geldi. Çağatay Ulusoy'la Centilmen filminde başrolü paylaşacağı ortaya çıkan güzel oyuncu bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Şahin'in ortaya çıkan estetiksiz fotoğrafları görenleri şoke etti. İşte Ebru Şahin'in şaşırtan değişimi...