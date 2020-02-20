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Ebru Polat'ın gizemli sevgilisi Palalı Sabri çıktı! İşte Ebru Polat'ın olay görüntüsü

Gizemli sevgilisi ile Dubai'de tatil yapan Ebru Polat'ın sosyal medyay düşen görüntüleri olay oldu. Magazin dünyasını sallayan Ebru Polat'ın herkesten sakladığı sevgilisi Palalı Sabri çıktı. Gezi olaylarında polise direnen ve kuzenini öldürmeye teşebbüsten aranan Sabri Çelebi, Dubai'de Ebru Polat ile tatil yapıyor. Ebru Polat ile olan videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Palalı Sabri gündeme oturdu.

Giriş Tarihi: 20.02.2020 13:14 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 13:25
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Ebru Polat'ın gizemli sevgilisi Palalı Sabri çıktı! İşte Ebru Polat'ın olay görüntüsü

Sır gibi sakladığı sevgilisi ile merak konusu olan Ebru Polat, sosyal medyayı sallayan video ile yakalandı. Ebru Polat'ın herkesten sakladığı sevgilisi Palalı Sabri çıktı. İşte Ebru Polat ve Palalı Sabri'nin o görüntüleri...

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Ebru Polat'ın gizemli sevgilisi Palalı Sabri çıktı! İşte Ebru Polat'ın olay görüntüsü

Palalı Sabri'nin "Çok güzel birinin gözünden e.p" paylaşımı dikkat çekmişti. İşte o paylaşım ile ortaya çıkan görüntüler...

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Ebru Polat'ın gizemli sevgilisi Palalı Sabri çıktı! İşte Ebru Polat'ın olay görüntüsü
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Ebru Polat'ın gizemli sevgilisi Palalı Sabri çıktı! İşte Ebru Polat'ın olay görüntüsü
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Ebru Polat'ın gizemli sevgilisi Palalı Sabri çıktı! İşte Ebru Polat'ın olay görüntüsü