Ebru Polat'ın gizemli sevgilisi Palalı Sabri çıktı! İşte Ebru Polat'ın olay görüntüsü

Gizemli sevgilisi ile Dubai'de tatil yapan Ebru Polat'ın sosyal medyay düşen görüntüleri olay oldu. Magazin dünyasını sallayan Ebru Polat'ın herkesten sakladığı sevgilisi Palalı Sabri çıktı. Gezi olaylarında polise direnen ve kuzenini öldürmeye teşebbüsten aranan Sabri Çelebi, Dubai'de Ebru Polat ile tatil yapıyor. Ebru Polat ile olan videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Palalı Sabri gündeme oturdu.