Ebru Gündeş’in herkesten gizlediği kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı! Benzerlikleri şoke etti

Sahnelerin en sevilen isimlerinden olan Ebru Gündeş'in babasıyla olan dargınlığı hep gündemdeydi. Özel hayatını kameralardan uzak tutan şarkıcının herkesten gizlediği bir de kardeşi olduğu ortaya çıktı. Babasının ikinci evliliğinden olan kardeşiyle görüşmediği öğrenildi. Ünlü ismin, gözlerden uzak yaşayan kardeşi Aslıhan Gündeş Akça'yla benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.