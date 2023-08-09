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Ebru Gündeş’in herkesten gizlediği kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı! Benzerlikleri şoke etti

Sahnelerin en sevilen isimlerinden olan Ebru Gündeş'in babasıyla olan dargınlığı hep gündemdeydi. Özel hayatını kameralardan uzak tutan şarkıcının herkesten gizlediği bir de kardeşi olduğu ortaya çıktı. Babasının ikinci evliliğinden olan kardeşiyle görüşmediği öğrenildi. Ünlü ismin, gözlerden uzak yaşayan kardeşi Aslıhan Gündeş Akça'yla benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 09.08.2023 16:42 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023 16:42
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Ebru Gündeş’in herkesten gizlediği kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı! Benzerlikleri şoke etti

Güçlü sesi ve sahne performansıyla en sevilen şarkıcılardan olan Ebru Gündeş, özel hayatıyla da çok konuşuluyor. Henüz 4 yaşındayken babası tarafından terk edilen Gündeş'in babasıyla olan dargınlığı hep gündemdeydi. Yıllarca babasıyla konuşmayan Gündeş, babası Remzi Gündeş'i 18 Eylül 2022 tarihinde toprağa verdi.

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Ebru Gündeş’in herkesten gizlediği kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı! Benzerlikleri şoke etti

Ebru Gündeş'in yıllar sonra bir kız kardeşi olduğu da ortaya çıktı. Gündeş'in kimsenin bilmediği ve gözlerden uzak bir hayat süren bir kız kardeşi olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

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Ebru Gündeş’in herkesten gizlediği kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı! Benzerlikleri şoke etti

Remzi Gündeş'in, Ebru Gündeş'in annesiyle evliliğinden sonra bir evlilik daha gerçekleştirdiği ve bu evlilikte bir kızının daha olduğu öğrenildi.

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Ebru Gündeş’in herkesten gizlediği kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı! Benzerlikleri şoke etti

Ancak, Ebru Gündeş kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ile yıllardır görüşmüyor.

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Ebru Gündeş’in herkesten gizlediği kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı! Benzerlikleri şoke etti

İddialara göre; Aslıhan Gündeş Akça ablası Ebru Gündeş ile görüşmek istemiş, sosyal medya aracılığı ile Ebru Gündeş'e birçok mesaj atmış ama Ebru Gündeş kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ile görüşmemiş mesajlarına da hiçbir zaman cevap vermemiş.