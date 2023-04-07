07 Nisan 2023, Cuma
Ebru Gündeş’in gözlerden uzak büyüttüğü kızı ortaya çıktı! Alara annesinin kopyası oldu
Ebru Gündeş'in kameralardan uzakta büyüttüğü kızı sosyal medyanın gündemine oturdu. Son dönemde Rassan Khoshnaw ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Gündeş, bu kez kızıyla gündem oldu. Gözlerden uzak büyüttüğü Alara'yı görenler 'annesinin kopyası' yorumları yaptı. İşte Ebru Gündeş ve kızı Alara...
Giriş Tarihi: 07.04.2023 14:47 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 14:48
- 1
- 126
- 2
- 126
- 3
- 126
- 4
- 126
- 5
- 126