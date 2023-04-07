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Ebru Gündeş’in gözlerden uzak büyüttüğü kızı ortaya çıktı! Alara annesinin kopyası oldu

Ebru Gündeş'in kameralardan uzakta büyüttüğü kızı sosyal medyanın gündemine oturdu. Son dönemde Rassan Khoshnaw ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Gündeş, bu kez kızıyla gündem oldu. Gözlerden uzak büyüttüğü Alara'yı görenler 'annesinin kopyası' yorumları yaptı. İşte Ebru Gündeş ve kızı Alara...

Giriş Tarihi: 07.04.2023 14:47 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 14:48
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Ebru Gündeş’in gözlerden uzak büyüttüğü kızı ortaya çıktı! Alara annesinin kopyası oldu

Ebru Gündeş'in gözlerden uzak tutmaya çalıştığı kızı ortaya çıktı! Sosyal medya hesaplarından dahi kızıyla ilgili herhangi bir paylaşım yapmayan güzel şarkıcı Alara'yı kameralardan uzak tutmak için elinde geleni yaptı.

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Ebru Gündeş’in gözlerden uzak büyüttüğü kızı ortaya çıktı! Alara annesinin kopyası oldu

Ancak Alara'nın bazı görüntüleri ortaya çıktı. Alara'yı görenler tıpkı annesi demeden edemedi.

İşte Ebru Gündeş'in kızı...

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Ebru Gündeş’in gözlerden uzak büyüttüğü kızı ortaya çıktı! Alara annesinin kopyası oldu

HANDE SORAL VE İSMAİL DEMİRCİ'NİN OĞLU ALİ

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Ebru Gündeş’in gözlerden uzak büyüttüğü kızı ortaya çıktı! Alara annesinin kopyası oldu

HANDE SORAL VE İSMAİL DEMİRCİ'NİN OĞLU ALİ

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Ebru Gündeş’in gözlerden uzak büyüttüğü kızı ortaya çıktı! Alara annesinin kopyası oldu

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