Ebru Gündeş’in gözlerden uzak büyüttüğü kızı ortaya çıktı! Alara annesinin kopyası oldu

Ebru Gündeş'in kameralardan uzakta büyüttüğü kızı sosyal medyanın gündemine oturdu. Son dönemde Rassan Khoshnaw ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Gündeş, bu kez kızıyla gündem oldu. Gözlerden uzak büyüttüğü Alara'yı görenler 'annesinin kopyası' yorumları yaptı. İşte Ebru Gündeş ve kızı Alara...