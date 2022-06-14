Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnaw aşk fotoğrafı nedeniyle mahkemelik oldu

Geçtiğimiz aylarda Ebru Gündeş'in Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı iddiası gündeme gelmiş, taraflar konuyla ilgili sessiz kalmıştı. Kuzey Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw, ünlü şarkıcının hiçbir sahnesini kaçırmıyor, onu hep en ön masadan izliyordu. Sonunda ikiliden aşk fotoğrafı geldi. Ebru Gündeş ile Khoshnaw'ın sarmaş dolaş aşk pozu ortaya çıktı. Ancak aşk fotoğrafı nedeniyle ikili mahkemelik oldu. İşte detaylar...