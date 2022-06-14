14 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnaw aşk fotoğrafı nedeniyle mahkemelik oldu

Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnaw aşk fotoğrafı nedeniyle mahkemelik oldu

Geçtiğimiz aylarda Ebru Gündeş'in Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı iddiası gündeme gelmiş, taraflar konuyla ilgili sessiz kalmıştı. Kuzey Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw, ünlü şarkıcının hiçbir sahnesini kaçırmıyor, onu hep en ön masadan izliyordu. Sonunda ikiliden aşk fotoğrafı geldi. Ebru Gündeş ile Khoshnaw'ın sarmaş dolaş aşk pozu ortaya çıktı. Ancak aşk fotoğrafı nedeniyle ikili mahkemelik oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.06.2022 09:28 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022 09:28
  • 1
  • 20
Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnaw aşk fotoğrafı nedeniyle mahkemelik oldu

Yasak aşk iddiaları sonrası Reza Zarrab'tan boşanan Ebru Gündeş'in yeni aşkı belgelenmişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen Ebru Gündeş ile kendisinden 19 yaş küçük Rassan Khoshnaw aşkında son dakika gelişmesi yaşandı. Aşk karesi mahkemelik oldu!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnaw aşk fotoğrafı nedeniyle mahkemelik oldu

Ebru Gündeş'in Iraklı zengin işadamı Rassan Khoshnaw aşk yaşadığı haberleri geçtiğimiz haftalarda büyük ses getirmişti. Magazin kulislerinde konuşulan aşk dedikoduları hakkında Ebru Gündeş sessiz kalırken, Kuzey Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw, ünlü şarkıcının hiçbir sahnesini kaçırmıyor, onu hep en ön masadan izliyordu.

  • 3
  • 20
Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnaw aşk fotoğrafı nedeniyle mahkemelik oldu

Sonunda Ebru Gündeş ile sevgilisi Rassan Khoshnaw'dan sarmaş dolaş aşk pozu geldi. Ancak fotoğrafın kim ya da kimler tarafından sızdırıldığı ortaya çıkmadı.

  • 4
  • 20
Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnaw aşk fotoğrafı nedeniyle mahkemelik oldu

IRAKLI İŞ ADAMI HAREKETE GEÇTİ

İranlı iş adamı Rassan Khoshnaw İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak medyaya servis edilen haberlerle ilgili harekete geçti.

  • 5
  • 20
Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnaw aşk fotoğrafı nedeniyle mahkemelik oldu

Rassan Khoshnaw avukatı Ümit Kızıldağ aracılığıyla nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurduğu dilekçesinde müvekkilinin haksız ve hukuksuz bir şekilde saldırıya uğrayarak kişisel verilerinin ele geçirildiğini iddia etti.